Юнайт без года (1625-1642) "Третий бюст" (Великобритания, Карл I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес9 гр
- Чистого золота (0,2653 oz) 8,253 гр
- Диаметр33 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- НоминалЮнайт
- Годбез года (1625-1642)
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты юнайт без года (1625-1642) года "Третий бюст". Это золотая монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 11 проданному на аукционе Spink за 32000 GBP. Торги состоялись 8 декабря 2022.
Сколько стоит золотая монета Карла I юнайт без года (1625-1642) "Третий бюст"?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты юнайт без года (1625-1642) "Третий бюст" составляет 7800 USD для регулярного чекана и 35000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 8,253 гр чистого золота, поэтому ниже 1106,59 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене юнайт без года (1625-1642) "Третий бюст"?
Информация о текущей стоимости британской монеты юнайт без года (1625-1642) "Третий бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету юнайт без года (1625-1642) "Третий бюст"?
Для продажи юнайт без года (1625-1642) "Третий бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.