Юнайт без года (1625-1642) "Третий бюст" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - Юнайт без года (1625-1642) "Третий бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - Юнайт без года (1625-1642) "Третий бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес9 гр
  • Чистого золота (0,2653 oz) 8,253 гр
  • Диаметр33 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • НоминалЮнайт
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:7800 USD
Средняя цена (PROOF):35000 USD
График аукционных продаж Юнайт без года (1625-1642) "Третий бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (59)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты юнайт без года (1625-1642) года "Третий бюст". Это золотая монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 11 проданному на аукционе Spink за 32000 GBP. Торги состоялись 8 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Третий бюст" на аукционе Spink - 30 сентября 2025
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Третий бюст" на аукционе Spink - 30 сентября 2025
ПродавецSpink
Дата30 сентября 2025
СохранностьAU58 NGC
Цена
6046 $
Цена в валюте аукциона 4500 GBP
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Третий бюст" на аукционе Galleria Auctions Tokyo - 20 сентября 2025
ПродавецGalleria Auctions Tokyo
Дата20 сентября 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
10140 $
Цена в валюте аукциона 1500000 JPY
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Третий бюст" на аукционе Heritage - 13 января 2025
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Третий бюст" на аукционе Heritage - 13 января 2025
ПродавецHeritage
Дата13 января 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Третий бюст" на аукционе Heritage - 13 января 2025
ПродавецHeritage
Дата13 января 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Третий бюст" на аукционе CNG - 18 сентября 2024
ПродавецCNG
Дата18 сентября 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Третий бюст" на аукционе CNG - 29 мая 2024
ПродавецCNG
Дата29 мая 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Третий бюст" на аукционе Goldberg - 31 января 2024
ПродавецGoldberg
Дата31 января 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Третий бюст" на аукционе Stack's - 13 января 2024
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Третий бюст" на аукционе Stack's - 13 января 2024
ПродавецStack's
Дата13 января 2024
СохранностьAU50 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Третий бюст" на аукционе Auction World - 16 апреля 2023
ПродавецAuction World
Дата16 апреля 2023
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Третий бюст" на аукционе NOONANS - 5 апреля 2023
ПродавецNOONANS
Дата5 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Третий бюст" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 28 марта 2023
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата28 марта 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Третий бюст" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 9 марта 2023
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата9 марта 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Третий бюст" на аукционе Spink - 8 декабря 2022
ПродавецSpink
Дата8 декабря 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Третий бюст" на аукционе SINCONA - 24 октября 2022
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Третий бюст" на аукционе SINCONA - 24 октября 2022
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Третий бюст" на аукционе Spink - 7 октября 2022
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Третий бюст" на аукционе Spink - 7 октября 2022
ПродавецSpink
Дата7 октября 2022
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Третий бюст" на аукционе SINCONA - 16 мая 2022
ПродавецSINCONA
Дата16 мая 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Третий бюст" на аукционе Spink - 4 мая 2022
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Третий бюст" на аукционе Spink - 4 мая 2022
ПродавецSpink
Дата4 мая 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Третий бюст" на аукционе Spink - 23 января 2022
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Третий бюст" на аукционе Spink - 23 января 2022
ПродавецSpink
Дата23 января 2022
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Третий бюст" на аукционе SINCONA - 21 ноября 2021
ПродавецSINCONA
Дата21 ноября 2021
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Третий бюст" на аукционе SINCONA - 21 ноября 2021
ПродавецSINCONA
Дата21 ноября 2021
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Карла I юнайт без года (1625-1642) "Третий бюст"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты юнайт без года (1625-1642) "Третий бюст" составляет 7800 USD для регулярного чекана и 35000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 8,253 гр чистого золота, поэтому ниже 1106,59 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене юнайт без года (1625-1642) "Третий бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты юнайт без года (1625-1642) "Третий бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету юнайт без года (1625-1642) "Третий бюст"?

Для продажи юнайт без года (1625-1642) "Третий бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
