Юнайт без года (1625-1642) "Второй бюст" (Великобритания, Карл I)

Сколько стоит золотая монета Карла I юнайт без года (1625-1642) "Второй бюст"? По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты юнайт без года (1625-1642) "Второй бюст" составляет 4100 USD. В монете содержится 8,253 гр чистого золота, поэтому ниже 1106,59 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене юнайт без года (1625-1642) "Второй бюст"? Информация о текущей стоимости британской монеты юнайт без года (1625-1642) "Второй бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.