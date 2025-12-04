flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Юнайт без года (1625-1642) "Второй бюст" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - Юнайт без года (1625-1642) "Второй бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - Юнайт без года (1625-1642) "Второй бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Numismatica Ars Classica

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес9 гр
  • Чистого золота (0,2653 oz) 8,253 гр
  • Диаметр33 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • НоминалЮнайт
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:4100 USD
График аукционных продаж Юнайт без года (1625-1642) "Второй бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (266)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты юнайт без года (1625-1642) года "Второй бюст". Это золотая монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 30162 проданному на аукционе Heritage Auctions за 40800 USD. Торги состоялись 5 августа 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе Coin Cabinet - 23 октября 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата23 октября 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
7343 $
Цена в валюте аукциона 5500 GBP
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе Schulman - 22 октября 2025
ПродавецSchulman
Дата22 октября 2025
СохранностьAU55 PCGS
Цена
3712 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе HARMERS - 29 сентября 2025
ПродавецHARMERS
Дата29 сентября 2025
СохранностьAU55 NGC
Цена
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе Stack's - 26 августа 2025
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе Stack's - 26 августа 2025
ПродавецStack's
Дата26 августа 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе Heritage - 8 июня 2025
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе Heritage - 8 июня 2025
ПродавецHeritage
Дата8 июня 2025
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе Heritage - 8 июня 2025
ПродавецHeritage
Дата8 июня 2025
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе CNG - 22 мая 2025
ПродавецCNG
Дата22 мая 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе CNG - 22 мая 2025
ПродавецCNG
Дата22 мая 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе CNG - 14 мая 2025
ПродавецCNG
Дата14 мая 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе St James’s - 15 апреля 2025
ПродавецSt James’s
Дата15 апреля 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе Stack's - 13 марта 2025
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе Stack's - 13 марта 2025
ПродавецStack's
Дата13 марта 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе Stack's - 19 января 2025
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе Stack's - 19 января 2025
ПродавецStack's
Дата19 января 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе New York Sale - 16 января 2025
ПродавецNew York Sale
Дата16 января 2025
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе St James’s - 15 января 2025
ПродавецSt James’s
Дата15 января 2025
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе Coin Cabinet - 12 декабря 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата12 декабря 2024
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе Sovereign Rarities - 19 ноября 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата19 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе MDC Monaco - 24 октября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата24 октября 2024
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе HARMERS - 30 сентября 2024
ПродавецHARMERS
Дата30 сентября 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе HARMERS - 30 сентября 2024
ПродавецHARMERS
Дата30 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе Spink - 26 сентября 2024
ПродавецSpink
Дата26 сентября 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе Stack's - 12 августа 2024
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе Stack's - 12 августа 2024
ПродавецStack's
Дата12 августа 2024
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе St James’s - 4 декабря 2025
ПродавецSt James’s
Дата4 декабря 2025
СохранностьVF
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Карла I юнайт без года (1625-1642) "Второй бюст"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты юнайт без года (1625-1642) "Второй бюст" составляет 4100 USD. В монете содержится 8,253 гр чистого золота, поэтому ниже 1106,59 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене юнайт без года (1625-1642) "Второй бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты юнайт без года (1625-1642) "Второй бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету юнайт без года (1625-1642) "Второй бюст"?

Для продажи юнайт без года (1625-1642) "Второй бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Карла IМонеты Великобритании 1625 годаВсе британские монетыбританские золотые монетыбританские монеты номиналом ЮнайтНумизматические аукционы