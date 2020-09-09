flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Юнайт 1645 года OX "Укороченный портрет" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - Юнайт 1645 года OX "Укороченный портрет" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - Юнайт 1645 года OX "Укороченный портрет" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес9 гр
  • Чистого золота (0,2653 oz) 8,253 гр
  • Диаметр36 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • НоминалЮнайт
  • Год1645
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворОксфорд
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:7400 USD
График аукционных продаж Юнайт 1645 года OX "Укороченный портрет" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (3)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты юнайт 1645 года "Укороченный портрет" со знаком OX. Это золотая монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 62 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 8500 GBP. Торги состоялись 9 сентября 2020.

Сохранность
Великобритания Юнайт 1645 OX "Укороченный портрет" на аукционе DNW - 22 сентября 2021
ПродавецDNW
Дата22 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
6828 $
Цена в валюте аукциона 5000 GBP
Великобритания Юнайт 1645 OX "Укороченный портрет" на аукционе DNW - 9 сентября 2020
ПродавецDNW
Дата9 сентября 2020
СохранностьVF
Цена
11075 $
Цена в валюте аукциона 8500 GBP
Великобритания Юнайт 1645 OX "Укороченный портрет" на аукционе DNW - 9 июня 2016
ПродавецDNW
Дата9 июня 2016
СохранностьVF
Цена
******
Сколько стоит золотая монета Карла I юнайт 1645 года OX "Укороченный портрет"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты юнайт 1645 года "Укороченный портрет" с буквами OX составляет 7400 USD. В монете содержится 8,253 гр чистого золота, поэтому ниже 1106,59 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене юнайт 1645 года "Укороченный портрет" с буквами OX?

Информация о текущей стоимости британской монеты юнайт 1645 года "Укороченный портрет" с буквами OX основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету юнайт 1645 года "Укороченный портрет" со знаком OX?

Для продажи юнайт 1645 года OX "Укороченный портрет" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

