ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Юнайт без года (1625-1642) "Седьмой бюст" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - Юнайт без года (1625-1642) "Седьмой бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - Юнайт без года (1625-1642) "Седьмой бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес9 гр
  • Чистого золота (0,2653 oz) 8,253 гр
  • Диаметр33 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • НоминалЮнайт
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:7100 USD
График аукционных продаж Юнайт без года (1625-1642) "Седьмой бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты юнайт без года (1625-1642) года "Седьмой бюст". Это золотая монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 52 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 12000 GBP. Торги состоялись 25 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Седьмой бюст" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Седьмой бюст" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
8400 $
Цена в валюте аукциона 8400 USD
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Седьмой бюст" на аукционе SINCONA - 24 октября 2022
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
14028 $
Цена в валюте аукциона 14000 CHF
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Седьмой бюст" на аукционе Spink - 7 октября 2022
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Седьмой бюст" на аукционе Spink - 7 октября 2022
ПродавецSpink
Дата7 октября 2022
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Седьмой бюст" на аукционе Spink - 7 октября 2022
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Седьмой бюст" на аукционе Spink - 7 октября 2022
ПродавецSpink
Дата7 октября 2022
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Седьмой бюст" на аукционе Heritage - 30 января 2022
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Седьмой бюст" на аукционе Heritage - 30 января 2022
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
******
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Седьмой бюст" на аукционе Heritage - 30 января 2022
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
******
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Седьмой бюст" на аукционе SINCONA - 21 ноября 2021
ПродавецSINCONA
Дата21 ноября 2021
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
******
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Седьмой бюст" на аукционе CNG - 17 сентября 2020
ПродавецCNG
Дата17 сентября 2020
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Седьмой бюст" на аукционе Sovereign Rarities - 25 сентября 2018
ПродавецSovereign Rarities
Дата25 сентября 2018
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Седьмой бюст" на аукционе CNG - 23 мая 2012
ПродавецCNG
Дата23 мая 2012
СохранностьVF
Цена
******
******

Сколько стоит золотая монета Карла I юнайт без года (1625-1642) "Седьмой бюст"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты юнайт без года (1625-1642) "Седьмой бюст" составляет 7100 USD. В монете содержится 8,253 гр чистого золота, поэтому ниже 1106,59 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене юнайт без года (1625-1642) "Седьмой бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты юнайт без года (1625-1642) "Седьмой бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету юнайт без года (1625-1642) "Седьмой бюст"?

Для продажи юнайт без года (1625-1642) "Седьмой бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
