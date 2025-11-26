flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Юнайт без года (1625-1642) "Пятый бюст" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - Юнайт без года (1625-1642) "Пятый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - Юнайт без года (1625-1642) "Пятый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес9 гр
  • Чистого золота (0,2653 oz) 8,253 гр
  • Диаметр33 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • НоминалЮнайт
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:6200 USD
График аукционных продаж Юнайт без года (1625-1642) "Пятый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (97)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты юнайт без года (1625-1642) года "Пятый бюст". Это золотая монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 30255 проданному на аукционе Heritage Auctions за 19200 USD. Торги состоялись 17 августа 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Пятый бюст" на аукционе Stack's - 26 августа 2025
ПродавецStack's
Дата26 августа 2025
СохранностьAU55 NGC
Цена
5400 $
Цена в валюте аукциона 5400 USD
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Пятый бюст" на аукционе St James’s - 15 апреля 2025
ПродавецSt James’s
Дата15 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Пятый бюст" на аукционе St James’s - 15 января 2025
ПродавецSt James’s
Дата15 января 2025
СохранностьXF
Цена
5600 $
Цена в валюте аукциона 5600 USD
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Пятый бюст" на аукционе Spink - 9 января 2025
ПродавецSpink
Дата9 января 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Пятый бюст" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Пятый бюст" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Пятый бюст" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Пятый бюст" на аукционе CNG - 4 октября 2023
ПродавецCNG
Дата4 октября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Пятый бюст" на аукционе Heritage - 19 августа 2023
ПродавецHeritage
Дата19 августа 2023
СохранностьAU53 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Пятый бюст" на аукционе Heritage - 19 августа 2023
ПродавецHeritage
Дата19 августа 2023
СохранностьAU53 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Пятый бюст" на аукционе Stack's - 16 августа 2023
ПродавецStack's
Дата16 августа 2023
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Пятый бюст" на аукционе SINCONA - 15 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2023
СохранностьVF30 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Пятый бюст" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 9 марта 2023
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата9 марта 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Пятый бюст" на аукционе SINCONA - 24 октября 2022
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Пятый бюст" на аукционе Spink - 7 октября 2022
ПродавецSpink
Дата7 октября 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Пятый бюст" на аукционе Spink - 7 октября 2022
ПродавецSpink
Дата7 октября 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Пятый бюст" на аукционе Spink - 7 октября 2022
ПродавецSpink
Дата7 октября 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Пятый бюст" на аукционе Spink - 7 октября 2022
ПродавецSpink
Дата7 октября 2022
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Пятый бюст" на аукционе Spink - 7 октября 2022
ПродавецSpink
Дата7 октября 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Пятый бюст" на аукционе Spink - 7 октября 2022
ПродавецSpink
Дата7 октября 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Пятый бюст" на аукционе Spink - 7 октября 2022
ПродавецSpink
Дата7 октября 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Карла I юнайт без года (1625-1642) "Пятый бюст"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты юнайт без года (1625-1642) "Пятый бюст" составляет 6200 USD. В монете содержится 8,253 гр чистого золота, поэтому ниже 1106,59 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене юнайт без года (1625-1642) "Пятый бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты юнайт без года (1625-1642) "Пятый бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету юнайт без года (1625-1642) "Пятый бюст"?

Для продажи юнайт без года (1625-1642) "Пятый бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
