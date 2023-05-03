flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Юнайт 1643 года "Укороченный портрет" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - Юнайт 1643 года "Укороченный портрет" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - Юнайт 1643 года "Укороченный портрет" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Numismatica Ars Classica

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес9 гр
  • Чистого золота (0,2653 oz) 8,253 гр
  • Диаметр36 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • НоминалЮнайт
  • Год1643
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворОксфорд
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:23000 USD
График аукционных продаж Юнайт 1643 года "Укороченный портрет" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты юнайт 1643 года "Укороченный портрет". Это золотая монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 30122 проданному на аукционе Heritage Auctions за 43200 USD. Торги состоялись 3 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Юнайт 1643 "Укороченный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 23 октября 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата23 октября 2025
СохранностьMS61 PCGS
Цена
22696 $
Цена в валюте аукциона 17000 GBP
Великобритания Юнайт 1643 "Укороченный портрет" на аукционе NOONANS - 9 сентября 2025
ПродавецNOONANS
Дата9 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
7454 $
Цена в валюте аукциона 5500 GBP
Великобритания Юнайт 1643 "Укороченный портрет" на аукционе Stack's - 19 января 2025
Великобритания Юнайт 1643 "Укороченный портрет" на аукционе Stack's - 19 января 2025
ПродавецStack's
Дата19 января 2025
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт 1643 "Укороченный портрет" на аукционе Stack's - 19 января 2025
Великобритания Юнайт 1643 "Укороченный портрет" на аукционе Stack's - 19 января 2025
ПродавецStack's
Дата19 января 2025
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт 1643 "Укороченный портрет" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 декабря 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата3 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт 1643 "Укороченный портрет" на аукционе NOONANS - 19 ноября 2024
ПродавецNOONANS
Дата19 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт 1643 "Укороченный портрет" на аукционе Künker - 23 сентября 2024
ПродавецKünker
Дата23 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт 1643 "Укороченный портрет" на аукционе Heritage - 5 мая 2023
ПродавецHeritage
Дата5 мая 2023
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт 1643 "Укороченный портрет" на аукционе Heritage - 5 мая 2023
Великобритания Юнайт 1643 "Укороченный портрет" на аукционе Heritage - 5 мая 2023
ПродавецHeritage
Дата5 мая 2023
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт 1643 "Укороченный портрет" на аукционе CNG - 11 января 2023
ПродавецCNG
Дата11 января 2023
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт 1643 "Укороченный портрет" на аукционе SINCONA - 24 октября 2022
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт 1643 "Укороченный портрет" на аукционе Heritage - 10 января 2022
ПродавецHeritage
Дата10 января 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт 1643 "Укороченный портрет" на аукционе Heritage - 10 января 2022
Великобритания Юнайт 1643 "Укороченный портрет" на аукционе Heritage - 10 января 2022
ПродавецHeritage
Дата10 января 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт 1643 "Укороченный портрет" на аукционе SINCONA - 21 ноября 2021
ПродавецSINCONA
Дата21 ноября 2021
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт 1643 "Укороченный портрет" на аукционе DNW - 22 сентября 2021
ПродавецDNW
Дата22 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт 1643 "Укороченный портрет" на аукционе Heritage - 20 августа 2021
Великобритания Юнайт 1643 "Укороченный портрет" на аукционе Heritage - 20 августа 2021
ПродавецHeritage
Дата20 августа 2021
СохранностьXF40 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт 1643 "Укороченный портрет" на аукционе Spink - 29 марта 2021
ПродавецSpink
Дата29 марта 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт 1643 "Укороченный портрет" на аукционе Heritage - 22 января 2021
Великобритания Юнайт 1643 "Укороченный портрет" на аукционе Heritage - 22 января 2021
ПродавецHeritage
Дата22 января 2021
СохранностьAU53 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт 1643 "Укороченный портрет" на аукционе New York Sale - 14 января 2021
ПродавецNew York Sale
Дата14 января 2021
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт 1643 "Укороченный портрет" на аукционе Heritage - 7 августа 2020
Великобритания Юнайт 1643 "Укороченный портрет" на аукционе Heritage - 7 августа 2020
ПродавецHeritage
Дата7 августа 2020
СохранностьXF40 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт 1643 "Укороченный портрет" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 21 ноября 2019
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата21 ноября 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Карла I юнайт 1643 года "Укороченный портрет"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты юнайт 1643 года "Укороченный портрет" составляет 23000 USD. В монете содержится 8,253 гр чистого золота, поэтому ниже 1106,59 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене юнайт 1643 года "Укороченный портрет"?

Информация о текущей стоимости британской монеты юнайт 1643 года "Укороченный портрет" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету юнайт 1643 года "Укороченный портрет"?

Для продажи юнайт 1643 года "Укороченный портрет" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Карла IМонеты Великобритании 1643 годаВсе британские монетыбританские золотые монетыбританские монеты номиналом ЮнайтНумизматические аукционы