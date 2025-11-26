Юнайт без года (1631-1639) "Монеты Бриот" (Великобритания, Карл I)
Фотография: Numismatica Ars Classica
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес9 гр
- Чистого золота (0,2653 oz) 8,253 гр
- Диаметр33 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- НоминалЮнайт
- Годбез года (1631-1639)
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон, Честер
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты юнайт без года (1631-1639) года "Монеты Бриот". Это золотая монета периода Карла I отчеканена на , монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1235 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 38000 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.
Сколько стоит золотая монета Карла I юнайт без года (1631-1639) "Монеты Бриот"?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты юнайт без года (1631-1639) "Монеты Бриот" составляет 24000 USD. В монете содержится 8,253 гр чистого золота, поэтому ниже 1106,59 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене юнайт без года (1631-1639) "Монеты Бриот"?
Информация о текущей стоимости британской монеты юнайт без года (1631-1639) "Монеты Бриот" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету юнайт без года (1631-1639) "Монеты Бриот"?
Для продажи юнайт без года (1631-1639) "Монеты Бриот" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.