flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Юнайт без года (1631-1639) "Монеты Бриот" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - Юнайт без года (1631-1639) "Монеты Бриот" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - Юнайт без года (1631-1639) "Монеты Бриот" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Numismatica Ars Classica

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес9 гр
  • Чистого золота (0,2653 oz) 8,253 гр
  • Диаметр33 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • НоминалЮнайт
  • Годбез года (1631-1639)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон, Честер
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:24000 USD
График аукционных продаж Юнайт без года (1631-1639) "Монеты Бриот" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты юнайт без года (1631-1639) года "Монеты Бриот". Это золотая монета периода Карла I отчеканена на , монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1235 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 38000 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Юнайт без года (1631-1639) "Монеты Бриот" на аукционе Cambi Aste - 13 ноября 2025
ПродавецCambi Aste
Дата13 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
17387 $
Цена в валюте аукциона 15000 EUR
Великобритания Юнайт без года (1631-1639) "Монеты Бриот" на аукционе St James’s - 24 сентября 2025
ПродавецSt James’s
Дата24 сентября 2025
СохранностьAU58 NGC
Цена
24342 $
Цена в валюте аукциона 18000 GBP
Великобритания Юнайт без года (1631-1639) "Монеты Бриот" на аукционе Numismatica Genevensis - 10 декабря 2024
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата10 декабря 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1631-1639) "Монеты Бриот" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 мая 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата8 мая 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1631-1639) "Монеты Бриот" на аукционе Heritage - 8 января 2024
ПродавецHeritage
Дата8 января 2024
СохранностьAU53 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1631-1639) "Монеты Бриот" на аукционе Heritage - 8 января 2024
Великобритания Юнайт без года (1631-1639) "Монеты Бриот" на аукционе Heritage - 8 января 2024
ПродавецHeritage
Дата8 января 2024
СохранностьAU53 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1631-1639) "Монеты Бриот" на аукционе Stack's - 16 августа 2023
Великобритания Юнайт без года (1631-1639) "Монеты Бриот" на аукционе Stack's - 16 августа 2023
ПродавецStack's
Дата16 августа 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1631-1639) "Монеты Бриот" на аукционе SINCONA - 24 октября 2022
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2022
СохранностьAU53 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1631-1639) "Монеты Бриот" на аукционе Heritage - 22 января 2021
Великобритания Юнайт без года (1631-1639) "Монеты Бриот" на аукционе Heritage - 22 января 2021
ПродавецHeritage
Дата22 января 2021
СохранностьAU53 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1631-1639) "Монеты Бриот" на аукционе Baldwin's of St. James's - 27 июня 2016
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата27 июня 2016
СохранностьXF45 RD PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1631-1639) "Монеты Бриот" на аукционе Baldwin's of St. James's - 20 мая 2015
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата20 мая 2015
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1631-1639) "Монеты Бриот" на аукционе Stack's - 16 августа 2013
Великобритания Юнайт без года (1631-1639) "Монеты Бриот" на аукционе Stack's - 16 августа 2013
ПродавецStack's
Дата16 августа 2013
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1631-1639) "Монеты Бриот" на аукционе CNG - 9 января 2013
ПродавецCNG
Дата9 января 2013
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1631-1639) "Монеты Бриот" на аукционе Goldberg - 26 мая 2008
Великобритания Юнайт без года (1631-1639) "Монеты Бриот" на аукционе Goldberg - 26 мая 2008
ПродавецGoldberg
Дата26 мая 2008
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1631-1639) "Монеты Бриот" на аукционе UBS - 22 января 2008
ПродавецUBS
Дата22 января 2008
СохранностьXF
Цена
Великобритания Юнайт без года (1631-1639) "Монеты Бриот" на аукционе Künker - 28 сентября 2006
ПродавецKünker
Дата28 сентября 2006
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Карла I юнайт без года (1631-1639) "Монеты Бриот"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты юнайт без года (1631-1639) "Монеты Бриот" составляет 24000 USD. В монете содержится 8,253 гр чистого золота, поэтому ниже 1106,59 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене юнайт без года (1631-1639) "Монеты Бриот"?

Информация о текущей стоимости британской монеты юнайт без года (1631-1639) "Монеты Бриот" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету юнайт без года (1631-1639) "Монеты Бриот"?

Для продажи юнайт без года (1631-1639) "Монеты Бриот" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Карла IМонеты Великобритании 1631 годаВсе британские монетыбританские золотые монетыбританские монеты номиналом ЮнайтНумизматические аукционы