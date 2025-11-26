Юнайт 1643 года "Удлинённый портрет" (Великобритания, Карл I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес9 гр
- Чистого золота (0,2653 oz) 8,253 гр
- Диаметр36 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- НоминалЮнайт
- Год1643
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворОксфорд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты юнайт 1643 года "Удлинённый портрет". Это золотая монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 115 проданному на аукционе SINCONA AG за 19000 CHF. Торги состоялись 16 мая 2022.
Сколько стоит золотая монета Карла I юнайт 1643 года "Удлинённый портрет"?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты юнайт 1643 года "Удлинённый портрет" составляет 19000 USD. В монете содержится 8,253 гр чистого золота, поэтому ниже 1106,59 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене юнайт 1643 года "Удлинённый портрет"?
Информация о текущей стоимости британской монеты юнайт 1643 года "Удлинённый портрет" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету юнайт 1643 года "Удлинённый портрет"?
Для продажи юнайт 1643 года "Удлинённый портрет" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.