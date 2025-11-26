ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952
Юнайт 1645 года Br "Укороченный портрет" (Великобритания, Карл I)
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес9 гр
- Чистого золота (0,2653 oz) 8,253 гр
- Диаметр36 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- НоминалЮнайт
- Год1645
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворБристоль
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Где продать монету юнайт 1645 года "Укороченный портрет" со знаком Br?
Для продажи юнайт 1645 года Br "Укороченный портрет" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
