Юнайт 1645 года Br "Укороченный портрет" (Великобритания, Карл I)

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес9 гр
  • Чистого золота (0,2653 oz) 8,253 гр
  • Диаметр36 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • НоминалЮнайт
  • Год1645
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворБристоль
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать монету юнайт 1645 года "Укороченный портрет" со знаком Br?

Для продажи юнайт 1645 года Br "Укороченный портрет" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

