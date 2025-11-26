flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Юнайт 1642 года. Декларация на две строки (Великобритания, Карл I)

Разновидность: Декларация на две строки

Аверс монеты - Юнайт 1642 года Декларация на две строки - цена золотой монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - Юнайт 1642 года Декларация на две строки - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес9 гр
  • Чистого золота (0,2653 oz) 8,253 гр
  • Диаметр36 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • НоминалЮнайт
  • Год1642
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворОксфорд
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:15000 USD
График аукционных продаж Юнайт 1642 года Декларация на две строки - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (7)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты юнайт 1642 года. Декларация на две строки. Это золотая монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 39 проданному на аукционе Spink за 38000 GBP. Торги состоялись 28 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Юнайт 1642 на аукционе Künker - 24 июня 2022
ПродавецKünker
Дата24 июня 2022
СохранностьVF
Цена
3577 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Великобритания Юнайт 1642 на аукционе SINCONA - 16 мая 2022
ПродавецSINCONA
Дата16 мая 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
5487 $
Цена в валюте аукциона 5500 CHF
Великобритания Юнайт 1642 на аукционе Spink - 28 сентября 2021
Великобритания Юнайт 1642 на аукционе Spink - 28 сентября 2021
ПродавецSpink
Дата28 сентября 2021
СохранностьMS64 NGC
Цена
Великобритания Юнайт 1642 на аукционе DNW - 22 сентября 2021
ПродавецDNW
Дата22 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания Юнайт 1642 на аукционе Künker - 26 марта 2021
ПродавецKünker
Дата26 марта 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания Юнайт 1642 на аукционе CNG - 23 мая 2012
ПродавецCNG
Дата23 мая 2012
СохранностьVF
Цена
Великобритания Юнайт 1642 на аукционе Spink - 22 июня 2011
ПродавецSpink
Дата22 июня 2011
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит золотая монета Карла I юнайт 1642 года, разновидность - декларация на две строки?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты юнайт 1642 года, разновидность - декларация на две строки, составляет 15000 USD. В монете содержится 8,253 гр чистого золота, поэтому ниже 1106,59 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене юнайт 1642 года, вариант - декларация на две строки?

Информация о текущей стоимости британской монеты юнайт 1642 года, вариант - декларация на две строки, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету юнайт 1642 года. Декларация на две строки?

Для продажи юнайт 1642 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

