ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Юнайт 1642 года. Декларация на три строки (Великобритания, Карл I)

Разновидность: Декларация на три строки

Аверс монеты - Юнайт 1642 года Декларация на три строки - цена золотой монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - Юнайт 1642 года Декларация на три строки - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес9 гр
  • Чистого золота (0,2653 oz) 8,253 гр
  • Диаметр36 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • НоминалЮнайт
  • Год1642
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворОксфорд
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:18000 USD
График аукционных продаж Юнайт 1642 года Декларация на три строки - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (8)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты юнайт 1642 года. Декларация на три строки. Это золотая монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1618 проданному на аукционе SINCONA AG за 34000 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Юнайт 1642 на аукционе SINCONA - 15 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2023
СохранностьMS61 NGC
Цена
37844 $
Цена в валюте аукциона 34000 CHF
Великобритания Юнайт 1642 на аукционе Heritage - 7 мая 2022
ПродавецHeritage
Дата7 мая 2022
СохранностьMS61 NGC
Цена
22800 $
Цена в валюте аукциона 22800 USD
Великобритания Юнайт 1642 на аукционе Heritage - 7 мая 2022
Великобритания Юнайт 1642 на аукционе Heritage - 7 мая 2022
ПродавецHeritage
Дата7 мая 2022
СохранностьMS61 NGC
Цена
Великобритания Юнайт 1642 на аукционе SINCONA - 21 ноября 2021
ПродавецSINCONA
Дата21 ноября 2021
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Великобритания Юнайт 1642 на аукционе Künker - 29 июня 2017
ПродавецKünker
Дата29 июня 2017
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания Юнайт 1642 на аукционе Goldberg - 7 июня 2017
ПродавецGoldberg
Дата7 июня 2017
СохранностьAU53 PCGS
Цена
******
Великобритания Юнайт 1642 на аукционе Spink - 15 апреля 2004
ПродавецSpink
Дата15 апреля 2004
СохранностьAU
Цена
******
Великобритания Юнайт 1642 на аукционе UBS - 14 сентября 1999
ПродавецUBS
Дата14 сентября 1999
СохранностьVF
Цена

Сколько стоит золотая монета Карла I юнайт 1642 года, разновидность - декларация на три строки?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты юнайт 1642 года, разновидность - декларация на три строки, составляет 18000 USD. В монете содержится 8,253 гр чистого золота, поэтому ниже 1106,59 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене юнайт 1642 года, вариант - декларация на три строки?

Информация о текущей стоимости британской монеты юнайт 1642 года, вариант - декларация на три строки, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету юнайт 1642 года. Декларация на три строки?

Для продажи юнайт 1642 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

