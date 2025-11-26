flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Юнайт без года (1625-1642) "Первый бюст" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - Юнайт без года (1625-1642) "Первый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - Юнайт без года (1625-1642) "Первый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Numismatica Ars Classica

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес9 гр
  • Чистого золота (0,2653 oz) 8,253 гр
  • Диаметр33 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • НоминалЮнайт
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:3400 USD
График аукционных продаж Юнайт без года (1625-1642) "Первый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (139)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты юнайт без года (1625-1642) года "Первый бюст". Это золотая монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 34739 проданному на аукционе Heritage Auctions за 22800 USD. Торги состоялись 19 августа 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе Stack's - 4 ноября 2025
ПродавецStack's
Дата4 ноября 2025
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
5000 $
Цена в валюте аукциона 5000 USD
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 31 октября 2025
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата31 октября 2025
СохранностьVF
Цена
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата31 октября 2025
СохранностьVF
Цена
2763 $
Цена в валюте аукциона 2100 GBP
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе St James’s - 24 сентября 2025
ПродавецSt James’s
Дата24 сентября 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе Sovereign Rarities - 23 сентября 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата23 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе Stack's - 26 августа 2025
ПродавецStack's
Дата26 августа 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе Morton & Eden - 23 июля 2025
ПродавецMorton & Eden
Дата23 июля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе Heritage - 16 марта 2025
ПродавецHeritage
Дата16 марта 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе Heritage - 16 марта 2025
ПродавецHeritage
Дата16 марта 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе Heritage - 22 января 2025
ПродавецHeritage
Дата22 января 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе Heritage - 22 января 2025
ПродавецHeritage
Дата22 января 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе Stack's - 19 января 2025
ПродавецStack's
Дата19 января 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе Stack's - 19 января 2025
ПродавецStack's
Дата19 января 2025
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 21 октября 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата21 октября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе Coin Cabinet - 20 сентября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата20 сентября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе CNG - 18 сентября 2024
ПродавецCNG
Дата18 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе Status International - 7 июня 2024
ПродавецStatus International
Дата7 июня 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе Via - 27 мая 2024
ПродавецVia
Дата27 мая 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 мая 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата8 мая 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе St James’s - 27 марта 2024
ПродавецSt James’s
Дата27 марта 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе Bruun Rasmussen - 7 января 2024
ПродавецBruun Rasmussen
Дата7 января 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Карла I юнайт без года (1625-1642) "Первый бюст"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты юнайт без года (1625-1642) "Первый бюст" составляет 3400 USD. В монете содержится 8,253 гр чистого золота, поэтому ниже 1106,59 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене юнайт без года (1625-1642) "Первый бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты юнайт без года (1625-1642) "Первый бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету юнайт без года (1625-1642) "Первый бюст"?

Для продажи юнайт без года (1625-1642) "Первый бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
