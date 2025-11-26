flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Юнайт 1646 года OX "Укороченный портрет" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - Юнайт 1646 года OX "Укороченный портрет" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - Юнайт 1646 года OX "Укороченный портрет" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес9 гр
  • Чистого золота (0,2653 oz) 8,253 гр
  • Диаметр36 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • НоминалЮнайт
  • Год1646
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворОксфорд
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:38000 USD
График аукционных продаж Юнайт 1646 года OX "Укороченный портрет" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты юнайт 1646 года "Укороченный портрет" со знаком OX. Это золотая монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1625 проданному на аукционе SINCONA AG за 34000 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Юнайт 1646 OX "Укороченный портрет" на аукционе SINCONA - 15 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2023
СохранностьAU58 NGC
Цена
37844 $
Цена в валюте аукциона 34000 CHF
Великобритания Юнайт 1646 OX "Укороченный портрет" на аукционе Spink - 23 июля 2003
ПродавецSpink
Дата23 июля 2003
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит золотая монета Карла I юнайт 1646 года OX "Укороченный портрет"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты юнайт 1646 года "Укороченный портрет" с буквами OX составляет 38000 USD. В монете содержится 8,253 гр чистого золота, поэтому ниже 1106,59 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене юнайт 1646 года "Укороченный портрет" с буквами OX?

Информация о текущей стоимости британской монеты юнайт 1646 года "Укороченный портрет" с буквами OX основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету юнайт 1646 года "Укороченный портрет" со знаком OX?

Для продажи юнайт 1646 года OX "Укороченный портрет" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

