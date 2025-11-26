Юнайт 1645 года "Укороченный портрет" (Великобритания, Карл I)

Сколько стоит золотая монета Карла I юнайт 1645 года "Укороченный портрет"? По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты юнайт 1645 года "Укороченный портрет" составляет 20000 USD. В монете содержится 8,253 гр чистого золота, поэтому ниже 1106,59 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене юнайт 1645 года "Укороченный портрет"? Информация о текущей стоимости британской монеты юнайт 1645 года "Укороченный портрет" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.