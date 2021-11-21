flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Юнайт без года (1625-1642) "Шестой бюст" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - Юнайт без года (1625-1642) "Шестой бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - Юнайт без года (1625-1642) "Шестой бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес9 гр
  • Чистого золота (0,2653 oz) 8,253 гр
  • Диаметр33 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • НоминалЮнайт
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:5600 USD
График аукционных продаж Юнайт без года (1625-1642) "Шестой бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты юнайт без года (1625-1642) года "Шестой бюст". Это золотая монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 607 проданному на аукционе SINCONA AG за 32000 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Шестой бюст" на аукционе St James’s - 24 сентября 2025
ПродавецSt James’s
Дата24 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
2705 $
Цена в валюте аукциона 2000 GBP
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Шестой бюст" на аукционе Coin Cabinet - 29 мая 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 мая 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
8394 $
Цена в валюте аукциона 6250 GBP
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Шестой бюст" на аукционе Coin Cabinet - 12 декабря 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата12 декабря 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Шестой бюст" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 7 марта 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата7 марта 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Шестой бюст" на аукционе Numismatica Ranieri - 5 ноября 2023
ПродавецNumismatica Ranieri
Дата5 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Шестой бюст" на аукционе SINCONA - 15 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2023
СохранностьAU50 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Шестой бюст" на аукционе SINCONA - 24 октября 2022
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2022
СохранностьVF35 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Шестой бюст" на аукционе Spink - 7 октября 2022
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Шестой бюст" на аукционе Spink - 7 октября 2022
ПродавецSpink
Дата7 октября 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Шестой бюст" на аукционе Spink - 7 октября 2022
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Шестой бюст" на аукционе Spink - 7 октября 2022
ПродавецSpink
Дата7 октября 2022
СохранностьVF20 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Шестой бюст" на аукционе Spink - 7 октября 2022
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Шестой бюст" на аукционе Spink - 7 октября 2022
ПродавецSpink
Дата7 октября 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Шестой бюст" на аукционе Spink - 7 октября 2022
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Шестой бюст" на аукционе Spink - 7 октября 2022
ПродавецSpink
Дата7 октября 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Шестой бюст" на аукционе Spink - 7 октября 2022
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Шестой бюст" на аукционе Spink - 7 октября 2022
ПродавецSpink
Дата7 октября 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Шестой бюст" на аукционе SINCONA - 16 мая 2022
ПродавецSINCONA
Дата16 мая 2022
СохранностьMS60 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Шестой бюст" на аукционе Sovereign Rarities - 15 марта 2022
ПродавецSovereign Rarities
Дата15 марта 2022
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Шестой бюст" на аукционе SINCONA - 21 ноября 2021
ПродавецSINCONA
Дата21 ноября 2021
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Шестой бюст" на аукционе Spink - 29 сентября 2021
ПродавецSpink
Дата29 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Шестой бюст" на аукционе DNW - 3 июня 2021
ПродавецDNW
Дата3 июня 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Шестой бюст" на аукционе DNW - 19 сентября 2019
ПродавецDNW
Дата19 сентября 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Шестой бюст" на аукционе DNW - 9 июня 2016
ПродавецDNW
Дата9 июня 2016
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Шестой бюст" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 7 мая 2008
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата7 мая 2008
СохранностьVF
Цена
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Шестой бюст" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 25 сентября 2007
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата25 сентября 2007
СохранностьVF
Цена
Где купить?
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Шестой бюст" на аукционе Coin Cabinet - 26 ноября 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата26 ноября 2025
СохранностьMS62 NGC
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Карла I юнайт без года (1625-1642) "Шестой бюст"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты юнайт без года (1625-1642) "Шестой бюст" составляет 5600 USD. В монете содержится 8,253 гр чистого золота, поэтому ниже 1106,59 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене юнайт без года (1625-1642) "Шестой бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты юнайт без года (1625-1642) "Шестой бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету юнайт без года (1625-1642) "Шестой бюст"?

Для продажи юнайт без года (1625-1642) "Шестой бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Карла IМонеты Великобритании 1625 годаВсе британские монетыбританские золотые монетыбританские монеты номиналом ЮнайтНумизматические аукционы