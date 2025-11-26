flag
1 шиллинг без года (1625-1649) "Шестой тип портрета" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 1 шиллинг без года (1625-1649) "Шестой тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 1 шиллинг без года (1625-1649) "Шестой тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Numismatica Ars Classica

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр31 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1 шиллинг
  • Годбез года (1625-1649)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:160 USD
График аукционных продаж 1 шиллинг без года (1625-1649) "Шестой тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (320)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг без года (1625-1649) года "Шестой тип портрета". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1249 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 48000 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1649) "Шестой тип портрета" на аукционе MDC Monaco - 9 ноября 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата9 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1649) "Шестой тип портрета" на аукционе St James’s - 1 ноября 2025
ПродавецSt James’s
Дата1 ноября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 80 GBP
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1649) "Шестой тип портрета" на аукционе Auction World - 19 октября 2025
ПродавецAuction World
Дата19 октября 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1649) "Шестой тип портрета" на аукционе Heritage - 25 сентября 2025
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1649) "Шестой тип портрета" на аукционе Heritage - 25 сентября 2025
ПродавецHeritage
Дата25 сентября 2025
СохранностьVF25 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1649) "Шестой тип портрета" на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1649) "Шестой тип портрета" на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата18 сентября 2025
СохранностьXF45 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1649) "Шестой тип портрета" на аукционе TimeLine Auctions - 17 сентября 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата17 сентября 2025
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1649) "Шестой тип портрета" на аукционе CNG - 10 сентября 2025
ПродавецCNG
Дата10 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1649) "Шестой тип портрета" на аукционе Davissons Ltd. - 23 июля 2025
ПродавецDavissons Ltd.
Дата23 июля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1649) "Шестой тип портрета" на аукционе Mowbray Collectables - 24 июня 2025
ПродавецMowbray Collectables
Дата24 июня 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1649) "Шестой тип портрета" на аукционе TimeLine Auctions - 11 июня 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата11 июня 2025
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1649) "Шестой тип портрета" на аукционе TimeLine Auctions - 11 июня 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата11 июня 2025
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1649) "Шестой тип портрета" на аукционе Heritage - 8 июня 2025
ПродавецHeritage
Дата8 июня 2025
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1649) "Шестой тип портрета" на аукционе Heritage - 8 июня 2025
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1649) "Шестой тип портрета" на аукционе Heritage - 8 июня 2025
ПродавецHeritage
Дата8 июня 2025
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1649) "Шестой тип портрета" на аукционе CNG - 4 июня 2025
ПродавецCNG
Дата4 июня 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1649) "Шестой тип портрета" на аукционе London Coins - 1 июня 2025
ПродавецLondon Coins
Дата1 июня 2025
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1649) "Шестой тип портрета" на аукционе CNG - 21 мая 2025
ПродавецCNG
Дата21 мая 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1649) "Шестой тип портрета" на аукционе Lockdales Auctioneers - 13 мая 2025
ПродавецLockdales Auctioneers
Дата13 мая 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1649) "Шестой тип портрета" на аукционе NOONANS - 30 апреля 2025
ПродавецNOONANS
Дата30 апреля 2025
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1649) "Шестой тип портрета" на аукционе NOONANS - 30 апреля 2025
ПродавецNOONANS
Дата30 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1649) "Шестой тип портрета" на аукционе CNG - 30 апреля 2025
ПродавецCNG
Дата30 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1649) "Шестой тип портрета" на аукционе Coin Cabinet - 29 апреля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Сколько стоит серебряная монета Карла I 1 шиллинг без года (1625-1649) "Шестой тип портрета"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 шиллинг без года (1625-1649) "Шестой тип портрета" составляет 160 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 шиллинг без года (1625-1649) "Шестой тип портрета"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 шиллинг без года (1625-1649) "Шестой тип портрета" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 шиллинг без года (1625-1649) "Шестой тип портрета"?

Для продажи 1 шиллинг без года (1625-1649) "Шестой тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

