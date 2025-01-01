flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Серебряные монеты 1 шиллинг Карла I - Великобритания

type-coin
type-coin

1 шиллинг 1625

Первый тип портрета
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1625-1642)2110без года (1625-1642)Перья над щитом111
type-coin
type-coin

1 шиллинг 1625

Второй тип портрета
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1625-1642)050без года (1625-1642)Перья над щитом058без года (1625-1642)Перья над щитом. Крест на щите01
type-coin
type-coin

1 шиллинг 1625

Третий тип портрета
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1625-1642)275без года (1625-1642)Перья над щитом031
type-coin
type-coin

1 шиллинг 1625

Четвёртый тип портрета
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1625-1642)Есть обводка3139без года (1625-1642)Без обводки5259без года (1625-1642)Перья над щитом. Есть обводка01без года (1625-1642)Перья над щитом. Без обводки126
type-coin
type-coin

1 шиллинг 1625

Пятый тип портрета
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1625-1642)4207без года (1625-1642)"N" на реверсе перевёрнута012
type-coin
type-coin

1 шиллинг 1625

Шестой тип портрета
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1625-1649)10330без года (1625-1649)Малый портрет02
type-coin
type-coin

1 шиллинг 1642

Седьмой тип портрета
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1642-1649)140без года (1642-1649)Укороченный широкий бюст041
type-coin
type-coin

1 шиллинг 1631

Первый выпуск Бриот
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1631-1632)022
type-coin
type-coin

1 шиллинг 1638

Второй выпуск Бриот
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1638-1639)Якорь и "B" на реверсе089без года (1638-1639)Корона разделяет обводку. Якорь на аверсе и реверсе02без года (1638-1639)Треугольник. Треугольник и якорь014
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Карла IВсе британские монетыбританские монеты номиналом 1 шиллингНумизматические аукционы