ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952
Серебряные монеты 1 шиллинг Карла I - Великобритания
1 шиллинг 1625Первый тип портрета
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажибез года (1625-1642)2110без года (1625-1642)Перья над щитом111
1 шиллинг 1625Второй тип портрета
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажибез года (1625-1642)050без года (1625-1642)Перья над щитом058без года (1625-1642)Перья над щитом. Крест на щите01
1 шиллинг 1625Третий тип портрета
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажибез года (1625-1642)275без года (1625-1642)Перья над щитом031
1 шиллинг 1625Четвёртый тип портрета
1 шиллинг 1625Пятый тип портрета
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажибез года (1625-1642)4207без года (1625-1642)"N" на реверсе перевёрнута012
1 шиллинг 1625Шестой тип портрета
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажибез года (1625-1649)10330без года (1625-1649)Малый портрет02
1 шиллинг 1642Седьмой тип портрета
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажибез года (1642-1649)140без года (1642-1649)Укороченный широкий бюст041
1 шиллинг 1631Первый выпуск Бриот
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажибез года (1631-1632)022
1 шиллинг 1638Второй выпуск Бриот
