ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета". Перья над щитом (Великобритания, Карл I)

Разновидность: Перья над щитом

Аверс монеты - 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" Перья над щитом - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" Перья над щитом - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Numismatica Ars Classica

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр31 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1 шиллинг
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:3600 USD
График аукционных продаж 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" Перья над щитом - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (58)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг без года (1625-1642) года "Второй тип портрета". Перья над щитом. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1074 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 7000 CHF. Торги состоялись 3 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 6 ноября 2025
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата6 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
3396 $
Цена в валюте аукциона 2750 CHF
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 6 ноября 2025
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата6 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
3705 $
Цена в валюте аукциона 3000 CHF
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе Leu - 18 октября 2025
ПродавецLeu
Дата18 октября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе Stack's - 22 января 2025
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьXF45 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе Stack's - 22 января 2025
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 декабря 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата3 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 декабря 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата3 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 декабря 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата3 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 декабря 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата3 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 декабря 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата3 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе NOONANS - 16 апреля 2024
ПродавецNOONANS
Дата16 апреля 2024
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - 5 июня 2022
ПродавецLondon Coins
Дата5 июня 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе DNW - 22 сентября 2021
ПродавецDNW
Дата22 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе CNG - 21 апреля 2021
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе CNG - 21 апреля 2021
ПродавецCNG
Дата21 апреля 2021
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе DNW - 2 февраля 2021
ПродавецDNW
Дата2 февраля 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе DNW - 2 февраля 2021
ПродавецDNW
Дата2 февраля 2021
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе DNW - 2 декабря 2020
ПродавецDNW
Дата2 декабря 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе DNW - 8 июля 2020
ПродавецDNW
Дата8 июля 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе DNW - 8 июля 2020
ПродавецDNW
Дата8 июля 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе DNW - 8 июля 2020
ПродавецDNW
Дата8 июля 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Карла I 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета", разновидность - перья над щитом?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета", разновидность - перья над щитом, составляет 3600 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета", вариант - перья над щитом?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета", вариант - перья над щитом, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета". Перья над щитом?

Для продажи 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
