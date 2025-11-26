flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 шиллинг без года (1625-1642) "Первый тип портрета". Перья над щитом (Великобритания, Карл I)

Разновидность: Перья над щитом

Аверс монеты - 1 шиллинг без года (1625-1642) "Первый тип портрета" Перья над щитом - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 1 шиллинг без года (1625-1642) "Первый тип портрета" Перья над щитом - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Numismatica Ars Classica

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр31 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1 шиллинг
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:4400 USD
График аукционных продаж 1 шиллинг без года (1625-1642) "Первый тип портрета" Перья над щитом - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (10)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг без года (1625-1642) года "Первый тип портрета". Перья над щитом. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1243 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 13000 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Первый тип портрета" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 декабря 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата3 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
2821 $
Цена в валюте аукциона 2500 CHF
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Первый тип портрета" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 мая 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата8 мая 2024
СохранностьXF
Цена
14309 $
Цена в валюте аукциона 13000 CHF
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Первый тип портрета" на аукционе Morton & Eden - 26 апреля 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата26 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Первый тип портрета" на аукционе DNW - 5 декабря 2019
ПродавецDNW
Дата5 декабря 2019
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Первый тип портрета" на аукционе DNW - 6 июня 2019
ПродавецDNW
Дата6 июня 2019
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Первый тип портрета" на аукционе DNW - 21 февраля 2018
ПродавецDNW
Дата21 февраля 2018
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Первый тип портрета" на аукционе Spink - 28 марта 2017
ПродавецSpink
Дата28 марта 2017
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Первый тип портрета" на аукционе DNW - 12 ноября 2015
ПродавецDNW
Дата12 ноября 2015
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Первый тип портрета" на аукционе DNW - 12 ноября 2015
ПродавецDNW
Дата12 ноября 2015
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Первый тип портрета" на аукционе London Coins - 7 декабря 2014
ПродавецLondon Coins
Дата7 декабря 2014
СохранностьVF
Цена
Где купить?
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Первый тип портрета" на аукционе St James’s - 4 декабря 2025
ПродавецSt James’s
Дата4 декабря 2025
СохранностьF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Карла I 1 шиллинг без года (1625-1642) "Первый тип портрета", разновидность - перья над щитом?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 шиллинг без года (1625-1642) "Первый тип портрета", разновидность - перья над щитом, составляет 4400 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 шиллинг без года (1625-1642) "Первый тип портрета", вариант - перья над щитом?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 шиллинг без года (1625-1642) "Первый тип портрета", вариант - перья над щитом, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 шиллинг без года (1625-1642) "Первый тип портрета". Перья над щитом?

Для продажи 1 шиллинг без года (1625-1642) "Первый тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

