flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот". Треугольник. Треугольник и якорь (Великобритания, Карл I)

Разновидность: Треугольник. Треугольник и якорь

Аверс монеты - 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" Треугольник Треугольник и якорь - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" Треугольник Треугольник и якорь - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Morton & Eden Ltd

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр30 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1 шиллинг
  • Годбез года (1638-1639)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
Цены на аукционах (14)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг без года (1638-1639) года "Второй выпуск Бриот". Треугольник. Треугольник и якорь. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 503 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 2800 GBP. Торги состоялись 12 ноября 2015.

Сохранность
Великобритания 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе Coin Cabinet - 23 октября 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата23 октября 2025
СохранностьVF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 60 GBP
Великобритания 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе Spink - 24 февраля 2021
ПродавецSpink
Дата24 февраля 2021
СохранностьF
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 65 GBP
Великобритания 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе DNW - 2 декабря 2020
ПродавецDNW
Дата2 декабря 2020
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе Spink - 7 октября 2020
ПродавецSpink
Дата7 октября 2020
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе Heritage - 20 февраля 2020
Великобритания 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе Heritage - 20 февраля 2020
ПродавецHeritage
Дата20 февраля 2020
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе DNW - 5 декабря 2019
ПродавецDNW
Дата5 декабря 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе Morton & Eden - 28 ноября 2018
ПродавецMorton & Eden
Дата28 ноября 2018
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе DNW - 14 июня 2018
ПродавецDNW
Дата14 июня 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе DNW - 14 июня 2018
ПродавецDNW
Дата14 июня 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе DNW - 21 февраля 2018
ПродавецDNW
Дата21 февраля 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе DNW - 12 ноября 2015
ПродавецDNW
Дата12 ноября 2015
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе DNW - 12 ноября 2015
ПродавецDNW
Дата12 ноября 2015
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе Spink - 17 декабря 2014
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2014
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе Baldwin's of St. James's - 24 мая 2011
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата24 мая 2011
СохранностьF
Цена

Сколько стоит серебряная монета Карла I 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот", разновидность - треугольник, треугольник и якорь?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот", разновидность - треугольник, треугольник и якорь, составляет 750 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот", вариант - треугольник, треугольник и якорь?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот", вариант - треугольник, треугольник и якорь, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот". Треугольник, Треугольник и якорь?

Для продажи 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Карла IМонеты Великобритании 1638 годаВсе британские монетыбританские серебряные монетыбританские монеты номиналом 1 шиллингНумизматические аукционы