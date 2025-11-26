flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот". Якорь и "B" на реверсе (Великобритания, Карл I)

Разновидность: Якорь и "B" на реверсе

Аверс монеты - 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" Якорь и "B" на реверсе - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" Якорь и "B" на реверсе - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр30 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1 шиллинг
  • Годбез года (1638-1639)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1400 USD
График аукционных продаж 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" Якорь и "B" на реверсе - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (89)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг без года (1638-1639) года "Второй выпуск Бриот". Якорь и "B" на реверсе. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 31071 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7800 USD. Торги состоялись 25 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе Stack's - 13 марта 2025
ПродавецStack's
Дата13 марта 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
6500 $
Цена в валюте аукциона 6500 USD
Великобритания 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе NOONANS - 11 марта 2025
ПродавецNOONANS
Дата11 марта 2025
СохранностьVF
Цена
438 $
Цена в валюте аукциона 340 GBP
Великобритания 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе NOONANS - 6 марта 2025
ПродавецNOONANS
Дата6 марта 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе Stack's - 19 января 2025
ПродавецStack's
Дата19 января 2025
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 11 декабря 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата11 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 декабря 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата3 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе CNG - 20 ноября 2024
ПродавецCNG
Дата20 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе NOONANS - 19 ноября 2024
ПродавецNOONANS
Дата19 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 19 ноября 2024
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата19 ноября 2024
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе Lockdales Auctioneers - 13 ноября 2024
ПродавецLockdales Auctioneers
Дата13 ноября 2024
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе CNG - 6 ноября 2024
ПродавецCNG
Дата6 ноября 2024
СохранностьVF25 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе CNG - 26 сентября 2024
ПродавецCNG
Дата26 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе CNG - 29 мая 2024
ПродавецCNG
Дата29 мая 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе CNG - 29 мая 2024
ПродавецCNG
Дата29 мая 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе Heritage - 10 мая 2024
ПродавецHeritage
Дата10 мая 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе Morton & Eden - 26 апреля 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата26 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе NOONANS - 7 февраля 2024
ПродавецNOONANS
Дата7 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе CNG - 7 февраля 2024
ПродавецCNG
Дата7 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе NOONANS - 19 июля 2023
ПродавецNOONANS
Дата19 июля 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе NOONANS - 19 июля 2023
ПродавецNOONANS
Дата19 июля 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Карла I 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот", разновидность - якорь и "B" на реверсе?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот", разновидность - якорь и "B" на реверсе, составляет 1400 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот", вариант - якорь и "B" на реверсе?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот", вариант - якорь и "B" на реверсе, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот". Якорь и "B" на реверсе?

Для продажи 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
