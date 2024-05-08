flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета". Перья над щитом. Без обводки (Великобритания, Карл I)

Разновидность: Перья над щитом. Без обводки

Аверс монеты - 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" Перья над щитом Без обводки - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" Перья над щитом Без обводки - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Numismatica Ars Classica

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр32 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1 шиллинг
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:2800 USD
График аукционных продаж 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" Перья над щитом Без обводки - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (25)Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг без года (1625-1642) года "Четвёртый тип портрета". Перья над щитом. Без обводки. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1247 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 17000 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе NOONANS - 12 ноября 2025
ПродавецNOONANS
Дата12 ноября 2025
СохранностьF
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 190 GBP
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 6 ноября 2025
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата6 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
9262 $
Цена в валюте аукциона 7500 CHF
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 декабря 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата3 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 мая 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата8 мая 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Roxbury’s - 7 июля 2023
ПродавецRoxbury’s
Дата7 июля 2023
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 10 марта 2022
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата10 марта 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе DNW - 3 июня 2021
ПродавецDNW
Дата3 июня 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе DNW - 3 июня 2021
ПродавецDNW
Дата3 июня 2021
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе DNW - 8 июля 2020
ПродавецDNW
Дата8 июля 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе DNW - 8 июля 2020
ПродавецDNW
Дата8 июля 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе DNW - 8 апреля 2020
ПродавецDNW
Дата8 апреля 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе DNW - 19 сентября 2019
ПродавецDNW
Дата19 сентября 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе DNW - 15 ноября 2018
ПродавецDNW
Дата15 ноября 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе DNW - 15 ноября 2018
ПродавецDNW
Дата15 ноября 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе DNW - 20 сентября 2018
ПродавецDNW
Дата20 сентября 2018
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе DNW - 14 июня 2018
ПродавецDNW
Дата14 июня 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе DNW - 13 декабря 2016
ПродавецDNW
Дата13 декабря 2016
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе DNW - 13 декабря 2016
ПродавецDNW
Дата13 декабря 2016
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе DNW - 13 декабря 2016
ПродавецDNW
Дата13 декабря 2016
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе DNW - 13 декабря 2016
ПродавецDNW
Дата13 декабря 2016
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе St James’s - 4 декабря 2025
ПродавецSt James’s
Дата4 декабря 2025
СохранностьVF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Карла I 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", разновидность - перья над щитом, без обводки?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", разновидность - перья над щитом, без обводки, составляет 2800 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", вариант - перья над щитом, без обводки?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", вариант - перья над щитом, без обводки, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета". Перья над щитом, Без обводки?

Для продажи 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Карла IМонеты Великобритании 1625 годаВсе британские монетыбританские серебряные монетыбританские монеты номиналом 1 шиллингНумизматические аукционы