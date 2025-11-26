1 шиллинг без года (1625-1642) "Третий тип портрета". Перья над щитом (Великобритания, Карл I)
Разновидность: Перья над щитом
Фотография: Numismatica Ars Classica
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,925)
- Вес6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр31 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- Номинал1 шиллинг
- Годбез года (1625-1642)
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг без года (1625-1642) года "Третий тип портрета". Перья над щитом. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 264 проданному на аукционе Spink за 11500 GBP. Торги состоялись 24 сентября 2019.
Сколько стоит серебряная монета Карла I 1 шиллинг без года (1625-1642) "Третий тип портрета", разновидность - перья над щитом?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 шиллинг без года (1625-1642) "Третий тип портрета", разновидность - перья над щитом, составляет 2500 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 шиллинг без года (1625-1642) "Третий тип портрета", вариант - перья над щитом?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1 шиллинг без года (1625-1642) "Третий тип портрета", вариант - перья над щитом, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 шиллинг без года (1625-1642) "Третий тип портрета". Перья над щитом?
