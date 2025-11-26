flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 шиллинг без года (1625-1642) "Третий тип портрета". Перья над щитом (Великобритания, Карл I)

Разновидность: Перья над щитом

Аверс монеты - 1 шиллинг без года (1625-1642) "Третий тип портрета" Перья над щитом - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 1 шиллинг без года (1625-1642) "Третий тип портрета" Перья над щитом - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Numismatica Ars Classica

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр31 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1 шиллинг
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:2500 USD
График аукционных продаж 1 шиллинг без года (1625-1642) "Третий тип портрета" Перья над щитом - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (31)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг без года (1625-1642) года "Третий тип портрета". Перья над щитом. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 264 проданному на аукционе Spink за 11500 GBP. Торги состоялись 24 сентября 2019.

Сохранность
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе NOONANS - 18 февраля 2025
ПродавецNOONANS
Дата18 февраля 2025
СохранностьF
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 100 GBP
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
330 $
Цена в валюте аукциона 260 GBP
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 мая 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата8 мая 2024
СохранностьXF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе Spink - 13 декабря 2023
ПродавецSpink
Дата13 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе NOONANS - 15 ноября 2023
ПродавецNOONANS
Дата15 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе NOONANS - 19 июля 2023
ПродавецNOONANS
Дата19 июля 2023
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе NOONANS - 19 июля 2023
ПродавецNOONANS
Дата19 июля 2023
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе Spink - 23 января 2022
ПродавецSpink
Дата23 января 2022
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе Holmasto - 18 декабря 2021
ПродавецHolmasto
Дата18 декабря 2021
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе DNW - 8 июля 2020
ПродавецDNW
Дата8 июля 2020
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе DNW - 8 июля 2020
ПродавецDNW
Дата8 июля 2020
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе CNG - 14 мая 2020
ПродавецCNG
Дата14 мая 2020
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе DNW - 8 апреля 2020
ПродавецDNW
Дата8 апреля 2020
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе DNW - 5 декабря 2019
ПродавецDNW
Дата5 декабря 2019
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе Spink - 24 сентября 2019
ПродавецSpink
Дата24 сентября 2019
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе DNW - 14 июня 2018
ПродавецDNW
Дата14 июня 2018
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе DNW - 14 июня 2018
ПродавецDNW
Дата14 июня 2018
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе Baldwin's of St. James's - 27 ноября 2017
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата27 ноября 2017
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе DNW - 15 сентября 2017
ПродавецDNW
Дата15 сентября 2017
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе DNW - 16 июня 2017
ПродавецDNW
Дата16 июня 2017
СохранностьF
Цена

Сколько стоит серебряная монета Карла I 1 шиллинг без года (1625-1642) "Третий тип портрета", разновидность - перья над щитом?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 шиллинг без года (1625-1642) "Третий тип портрета", разновидность - перья над щитом, составляет 2500 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 шиллинг без года (1625-1642) "Третий тип портрета", вариант - перья над щитом?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 шиллинг без года (1625-1642) "Третий тип портрета", вариант - перья над щитом, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 шиллинг без года (1625-1642) "Третий тип портрета". Перья над щитом?

Для продажи 1 шиллинг без года (1625-1642) "Третий тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

