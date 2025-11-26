1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета". Перья над щитом. Крест на щите (Великобритания, Карл I)
Разновидность: Перья над щитом. Крест на щите
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,925)
- Вес6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр31 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- Номинал1 шиллинг
- Годбез года (1625-1642)
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг без года (1625-1642) года "Второй тип портрета". Перья над щитом. Крест на щите. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 399 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 4800 GBP. Торги состоялись 12 ноября 2015.
Сколько стоит серебряная монета Карла I 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета", разновидность - перья над щитом, крест на щите?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета", разновидность - перья над щитом, крест на щите, составляет 7300 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета", вариант - перья над щитом, крест на щите?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета", вариант - перья над щитом, крест на щите, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета". Перья над щитом, Крест на щите?
Для продажи 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.