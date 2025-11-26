1 шиллинг без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" (Великобритания, Карл I)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес6 гр
- Диаметр31 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- Номинал1 шиллинг
- Годбез года (1631-1632)
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг без года (1631-1632) года "Первый выпуск Бриот". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 140 проданному на аукционе NOONANS за 7000 GBP. Торги состоялись 19 июля 2023.
Сколько стоит серебряная монета Карла I 1 шиллинг без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот"?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 шиллинг без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" составляет 2300 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 шиллинг без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот"?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1 шиллинг без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 шиллинг без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот"?
Для продажи 1 шиллинг без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.