ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 шиллинг без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 1 шиллинг без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 1 шиллинг без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес6 гр
  • Диаметр31 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1 шиллинг
  • Годбез года (1631-1632)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:2300 USD
График аукционных продаж 1 шиллинг без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг без года (1631-1632) года "Первый выпуск Бриот". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 140 проданному на аукционе NOONANS за 7000 GBP. Торги состоялись 19 июля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 шиллинг без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе Lockdales Auctioneers - 22 января 2025
ПродавецLockdales Auctioneers
Дата22 января 2025
СохранностьVF
Цена
568 $
Цена в валюте аукциона 460 GBP
Великобритания 1 шиллинг без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе Stack's - 19 января 2025
ПродавецStack's
Дата19 января 2025
СохранностьAU50 PCGS
Цена
1250 $
Цена в валюте аукциона 1250 USD
Великобритания 1 шиллинг без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе Lockdales Auctioneers - 13 ноября 2024
ПродавецLockdales Auctioneers
Дата13 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе CNG - 29 мая 2024
ПродавецCNG
Дата29 мая 2024
СохранностьVF
Цена
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе Morton & Eden - 26 апреля 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата26 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе NOONANS - 7 февраля 2024
ПродавецNOONANS
Дата7 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе NOONANS - 20 сентября 2023
ПродавецNOONANS
Дата20 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 12 сентября 2023
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата12 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе NOONANS - 19 июля 2023
ПродавецNOONANS
Дата19 июля 2023
СохранностьVF
Цена
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе NOONANS - 19 июля 2023
ПродавецNOONANS
Дата19 июля 2023
СохранностьXF
Цена
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе NOONANS - 19 июля 2023
ПродавецNOONANS
Дата19 июля 2023
СохранностьFR
Цена
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе NOONANS - 19 июля 2023
ПродавецNOONANS
Дата19 июля 2023
СохранностьVF
Цена
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе London Coins - 5 июня 2022
ПродавецLondon Coins
Дата5 июня 2022
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе DNW - 22 сентября 2021
ПродавецDNW
Дата22 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе DNW - 21 января 2021
ПродавецDNW
Дата21 января 2021
СохранностьVF
Цена
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе DNW - 8 апреля 2020
ПродавецDNW
Дата8 апреля 2020
СохранностьVF
Цена
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе DNW - 6 июня 2019
ПродавецDNW
Дата6 июня 2019
СохранностьVF
Цена
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе DNW - 14 июня 2018
ПродавецDNW
Дата14 июня 2018
СохранностьVF
Цена
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе DNW - 12 ноября 2015
ПродавецDNW
Дата12 ноября 2015
СохранностьVF
Цена
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе Spink - 26 марта 2014
ПродавецSpink
Дата26 марта 2014
СохранностьAU
Цена
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе Baldwin's of St. James's - 19 апреля 2012
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата19 апреля 2012
СохранностьXF
Цена
Цена
Сколько стоит серебряная монета Карла I 1 шиллинг без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 шиллинг без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" составляет 2300 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 шиллинг без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 шиллинг без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 шиллинг без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот"?

Для продажи 1 шиллинг без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

