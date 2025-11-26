1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" (Великобритания, Карл I)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,925)
- Вес6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр31 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- Номинал1 шиллинг
- Годбез года (1625-1642)
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг без года (1625-1642) года "Второй тип портрета". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1250 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 1900 GBP. Торги состоялись 18 сентября 2019.
Сколько стоит серебряная монета Карла I 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета"?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" составляет 500 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета"?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета"?
Для продажи 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.