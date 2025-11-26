flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр31 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1 шиллинг
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:500 USD
График аукционных продаж 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (50)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг без года (1625-1642) года "Второй тип портрета". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1250 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 1900 GBP. Торги состоялись 18 сентября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
1206 $
Цена в валюте аукциона 950 GBP
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
1396 $
Цена в валюте аукциона 1100 GBP
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе Spink - 13 декабря 2023
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе Spink - 13 декабря 2023
ПродавецSpink
Дата13 декабря 2023
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе Stack's - 24 августа 2023
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе Stack's - 24 августа 2023
ПродавецStack's
Дата24 августа 2023
СохранностьVF30 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе CNG - 18 мая 2022
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе CNG - 18 мая 2022
ПродавецCNG
Дата18 мая 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 10 марта 2022
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата10 марта 2022
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 10 марта 2022
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата10 марта 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе CNG - 23 февраля 2022
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе CNG - 23 февраля 2022
ПродавецCNG
Дата23 февраля 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе Spink - 23 января 2022
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе Spink - 23 января 2022
ПродавецSpink
Дата23 января 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе CNG - 21 апреля 2021
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе CNG - 21 апреля 2021
ПродавецCNG
Дата21 апреля 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе CNG - 23 сентября 2020
ПродавецCNG
Дата23 сентября 2020
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе Auctiones - 20 сентября 2020
ПродавецAuctiones
Дата20 сентября 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе DNW - 8 апреля 2020
ПродавецDNW
Дата8 апреля 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе DNW - 5 декабря 2019
ПродавецDNW
Дата5 декабря 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе DNW - 5 декабря 2019
ПродавецDNW
Дата5 декабря 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе DNW - 10 октября 2019
ПродавецDNW
Дата10 октября 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе DNW - 19 сентября 2019
ПродавецDNW
Дата19 сентября 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе DNW - 19 сентября 2019
ПродавецDNW
Дата19 сентября 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе DNW - 19 сентября 2019
ПродавецDNW
Дата19 сентября 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе DNW - 19 сентября 2019
ПродавецDNW
Дата19 сентября 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе Numisor - 25 июня 2019
ПродавецNumisor
Дата25 июня 2019
СохранностьVF
Цена

Сколько стоит серебряная монета Карла I 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" составляет 500 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета"?

Для продажи 1 шиллинг без года (1625-1642) "Второй тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
