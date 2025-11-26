1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета". "N" на реверсе перевёрнута (Великобритания, Карл I)
Разновидность: "N" на реверсе перевёрнута
Фотография: Spink
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,925)
- Вес6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр31 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- Номинал1 шиллинг
- Годбез года (1625-1642)
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг без года (1625-1642) года "Пятый тип портрета". "N" на реверсе перевёрнута. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 154 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 750 GBP. Торги состоялись 4 декабря 2019.
Сколько стоит серебряная монета Карла I 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета", разновидность - "N" на реверсе перевёрнута?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета", разновидность - "N" на реверсе перевёрнута, составляет 430 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета", вариант - "N" на реверсе перевёрнута?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета", вариант - "N" на реверсе перевёрнута, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета". "N" на реверсе перевёрнута?
Для продажи 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.