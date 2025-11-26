flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета". "N" на реверсе перевёрнута (Великобритания, Карл I)

Разновидность: "N" на реверсе перевёрнута

Аверс монеты - 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" "N" на реверсе перевёрнута - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" "N" на реверсе перевёрнута - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Spink

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр31 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1 шиллинг
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:430 USD
График аукционных продаж 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" "N" на реверсе перевёрнута - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (12)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг без года (1625-1642) года "Пятый тип портрета". "N" на реверсе перевёрнута. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 154 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 750 GBP. Торги состоялись 4 декабря 2019.

Сохранность
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе Spink - 9 января 2025
ПродавецSpink
Дата9 января 2025
СохранностьVF
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 140 GBP
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе DNW - 8 апреля 2020
ПродавецDNW
Дата8 апреля 2020
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе DNW - 8 апреля 2020
ПродавецDNW
Дата8 апреля 2020
СохранностьVF
Цена
741 $
Цена в валюте аукциона 600 GBP
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе DNW - 8 апреля 2020
ПродавецDNW
Дата8 апреля 2020
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе Spink - 24 марта 2020
ПродавецSpink
Дата24 марта 2020
СохранностьVF
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе Spink - 24 марта 2020
ПродавецSpink
Дата24 марта 2020
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе Spink - 24 марта 2020
ПродавецSpink
Дата24 марта 2020
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе Spink - 24 марта 2020
ПродавецSpink
Дата24 марта 2020
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе Spink - 24 марта 2020
ПродавецSpink
Дата24 марта 2020
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе DNW - 5 декабря 2019
ПродавецDNW
Дата5 декабря 2019
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе DNW - 5 декабря 2019
ПродавецDNW
Дата5 декабря 2019
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе Künker - 15 марта 2011
ПродавецKünker
Дата15 марта 2011
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Карла I 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета", разновидность - "N" на реверсе перевёрнута?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета", разновидность - "N" на реверсе перевёрнута, составляет 430 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета", вариант - "N" на реверсе перевёрнута?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета", вариант - "N" на реверсе перевёрнута, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета". "N" на реверсе перевёрнута?

Для продажи 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

