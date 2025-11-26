flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета". Без обводки (Великобритания, Карл I)

Разновидность: Без обводки

Аверс монеты - 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" Без обводки - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" Без обводки - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Numismatica Ars Classica

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр32 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1 шиллинг
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:790 USD
График аукционных продаж 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" Без обводки - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (254)Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг без года (1625-1642) года "Четвёртый тип портрета". Без обводки. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1246 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 13000 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе NOONANS - 12 ноября 2025
ПродавецNOONANS
Дата12 ноября 2025
СохранностьAU
Цена
526 $
Цена в валюте аукциона 400 GBP
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе MDC Monaco - 9 ноября 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата9 ноября 2025
СохранностьF
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 6 ноября 2025
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата6 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 31 октября 2025
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата31 октября 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе CNG - 15 октября 2025
ПродавецCNG
Дата15 октября 2025
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе TimeLine Auctions - 17 сентября 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата17 сентября 2025
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе TimeLine Auctions - 17 сентября 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата17 сентября 2025
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе CNG - 16 июля 2025
ПродавецCNG
Дата16 июля 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 9 июля 2025
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата9 июля 2025
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе CNG - 22 мая 2025
ПродавецCNG
Дата22 мая 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе CNG - 22 мая 2025
ПродавецCNG
Дата22 мая 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Stephen Album - 24 марта 2025
ПродавецStephen Album
Дата24 марта 2025
СохранностьXF40 PCGS
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Roxbury’s - 31 января 2025
ПродавецRoxbury’s
Дата31 января 2025
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Stack's - 22 января 2025
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Stack's - 22 января 2025
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьXF45 PCGS
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Stack's - 22 января 2025
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьAU50 PCGS
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Heritage - 16 января 2025
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Heritage - 16 января 2025
ПродавецHeritage
Дата16 января 2025
СохранностьXF45 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Heritage - 16 января 2025
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Heritage - 16 января 2025
ПродавецHeritage
Дата16 января 2025
СохранностьVF35 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Heritage - 16 января 2025
ПродавецHeritage
Дата16 января 2025
СохранностьVF35 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Heritage - 16 января 2025
ПродавецHeritage
Дата16 января 2025
СохранностьXF45 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
Где купить?
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе St James’s - 4 декабря 2025
ПродавецSt James’s
Дата4 декабря 2025
СохранностьVF
К аукциону
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе St James’s - 4 декабря 2025
ПродавецSt James’s
Дата4 декабря 2025
СохранностьF
К аукциону
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе TimeLine Auctions - 11 декабря 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата11 декабря 2025
СохранностьF
К аукциону
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Leu - 15 декабря 2025
ПродавецLeu
Дата15 декабря 2025
СохранностьVF
К аукциону
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Leu - 15 декабря 2025
ПродавецLeu
Дата15 декабря 2025
СохранностьF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Карла I 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", разновидность - без обводки?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", разновидность - без обводки, составляет 790 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", вариант - без обводки?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", вариант - без обводки, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета". Без обводки?

Для продажи 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

