flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 шиллинг без года (1625-1642) "Первый тип портрета" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 1 шиллинг без года (1625-1642) "Первый тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 1 шиллинг без года (1625-1642) "Первый тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр31 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1 шиллинг
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:4100 USD
График аукционных продаж 1 шиллинг без года (1625-1642) "Первый тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (108)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг без года (1625-1642) года "Первый тип портрета". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1067 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 17000 CHF. Торги состоялись 3 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Первый тип портрета" на аукционе NOONANS - 12 ноября 2025
ПродавецNOONANS
Дата12 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
316 $
Цена в валюте аукциона 240 GBP
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Первый тип портрета" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 6 ноября 2025
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата6 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
9262 $
Цена в валюте аукциона 7500 CHF
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Первый тип портрета" на аукционе Heritage - 26 августа 2025
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Первый тип портрета" на аукционе Heritage - 26 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата26 августа 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Первый тип портрета" на аукционе Heritage - 8 июня 2025
ПродавецHeritage
Дата8 июня 2025
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Первый тип портрета" на аукционе Heritage - 8 июня 2025
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Первый тип портрета" на аукционе Heritage - 8 июня 2025
ПродавецHeritage
Дата8 июня 2025
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Первый тип портрета" на аукционе CNG - 22 мая 2025
ПродавецCNG
Дата22 мая 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Первый тип портрета" на аукционе NOONANS - 8 апреля 2025
ПродавецNOONANS
Дата8 апреля 2025
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Первый тип портрета" на аукционе NOONANS - 8 апреля 2025
ПродавецNOONANS
Дата8 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Первый тип портрета" на аукционе Stack's - 22 января 2025
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Первый тип портрета" на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьVF35 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Первый тип портрета" на аукционе Stack's - 22 января 2025
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Первый тип портрета" на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьXF45 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Первый тип портрета" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 11 декабря 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата11 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Первый тип портрета" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 декабря 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата3 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Первый тип портрета" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 декабря 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата3 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Первый тип портрета" на аукционе CNG - 11 сентября 2024
ПродавецCNG
Дата11 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Первый тип портрета" на аукционе Morton & Eden - 26 апреля 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата26 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Первый тип портрета" на аукционе London Coins - 3 марта 2024
ПродавецLondon Coins
Дата3 марта 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Первый тип портрета" на аукционе Heritage - 18 февраля 2024
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Первый тип портрета" на аукционе Heritage - 18 февраля 2024
ПродавецHeritage
Дата18 февраля 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Первый тип портрета" на аукционе Heritage - 18 февраля 2024
ПродавецHeritage
Дата18 февраля 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Первый тип портрета" на аукционе Spink - 14 декабря 2023
ПродавецSpink
Дата14 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Первый тип портрета" на аукционе NOONANS - 3 октября 2023
ПродавецNOONANS
Дата3 октября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Первый тип портрета" на аукционе Mowbray Collectables - 22 сентября 2023
ПродавецMowbray Collectables
Дата22 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Первый тип портрета" на аукционе St James’s - 4 декабря 2025
ПродавецSt James’s
Дата4 декабря 2025
СохранностьVF
К аукциону
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Первый тип портрета" на аукционе St James’s - 4 декабря 2025
ПродавецSt James’s
Дата4 декабря 2025
СохранностьVF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Карла I 1 шиллинг без года (1625-1642) "Первый тип портрета"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 шиллинг без года (1625-1642) "Первый тип портрета" составляет 4100 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 шиллинг без года (1625-1642) "Первый тип портрета"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 шиллинг без года (1625-1642) "Первый тип портрета" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 шиллинг без года (1625-1642) "Первый тип портрета"?

Для продажи 1 шиллинг без года (1625-1642) "Первый тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Карла IМонеты Великобритании 1625 годаВсе британские монетыбританские серебряные монетыбританские монеты номиналом 1 шиллингНумизматические аукционы