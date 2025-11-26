1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета". Перья над щитом. Есть обводка (Великобритания, Карл I)
Разновидность: Перья над щитом. Есть обводка
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,925)
- Вес6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр32 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- Номинал1 шиллинг
- Годбез года (1625-1642)
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг без года (1625-1642) года "Четвёртый тип портрета". Перья над щитом. Есть обводка. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 100 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 1400 GBP. Торги состоялись 21 февраля 2018.
Сколько стоит серебряная монета Карла I 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", разновидность - перья над щитом, есть обводка?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", разновидность - перья над щитом, есть обводка, составляет 2000 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", вариант - перья над щитом, есть обводка?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", вариант - перья над щитом, есть обводка, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета". Перья над щитом, Есть обводка?
Для продажи 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.