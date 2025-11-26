flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Numismatica Ars Classica

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр31 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1 шиллинг
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:710 USD
Средняя цена (PROOF):10000 USD
График аукционных продаж 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (203)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг без года (1625-1642) года "Пятый тип портрета". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1248 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 30000 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе NOONANS - 12 ноября 2025
ПродавецNOONANS
Дата12 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
552 $
Цена в валюте аукциона 420 GBP
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе NOONANS - 12 ноября 2025
ПродавецNOONANS
Дата12 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 190 GBP
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе NOONANS - 12 ноября 2025
ПродавецNOONANS
Дата12 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе St James’s - 1 ноября 2025
ПродавецSt James’s
Дата1 ноября 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата18 сентября 2025
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе TimeLine Auctions - 17 сентября 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата17 сентября 2025
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе CNG - 10 сентября 2025
ПродавецCNG
Дата10 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе Heritage - 8 сентября 2025
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе Heritage - 8 сентября 2025
ПродавецHeritage
Дата8 сентября 2025
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе Leu - 10 июля 2025
ПродавецLeu
Дата10 июля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе Leu - 10 июля 2025
ПродавецLeu
Дата10 июля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 9 июля 2025
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата9 июля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе St James’s - 7 июня 2025
ПродавецSt James’s
Дата7 июня 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе CNG - 22 мая 2025
ПродавецCNG
Дата22 мая 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе CNG - 22 мая 2025
ПродавецCNG
Дата22 мая 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе CNG - 22 мая 2025
ПродавецCNG
Дата22 мая 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе St James’s - 30 апреля 2025
ПродавецSt James’s
Дата30 апреля 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе CNG - 2 апреля 2025
ПродавецCNG
Дата2 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе TimeLine Auctions - 9 марта 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата9 марта 2025
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе Stephen Album - 26 января 2025
ПродавецStephen Album
Дата26 января 2025
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе Stack's - 22 января 2025
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьAU53 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе Heritage - 19 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата19 декабря 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе St James’s - 4 декабря 2025
ПродавецSt James’s
Дата4 декабря 2025
СохранностьF
К аукциону
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе St James’s - 4 декабря 2025
ПродавецSt James’s
Дата4 декабря 2025
СохранностьVF
К аукциону
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе Rumnicoin - 11 декабря 2025
ПродавецRumnicoin
Дата11 декабря 2025
СохранностьVF
К аукциону
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе Leu - 15 декабря 2025
ПродавецLeu
Дата15 декабря 2025
СохранностьVF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Карла I 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" составляет 710 USD для регулярного чекана и 10000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета"?

Для продажи 1 шиллинг без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
