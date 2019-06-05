flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот". Корона разделяет обводку. Якорь на аверсе и реверсе (Великобритания, Карл I)

Разновидность: Корона разделяет обводку. Якорь на аверсе и реверсе

Аверс монеты - 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" Корона разделяет обводку Якорь на аверсе и реверсе - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" Корона разделяет обводку Якорь на аверсе и реверсе - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр30 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1 шиллинг
  • Годбез года (1638-1639)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:4800 USD
График аукционных продаж 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" Корона разделяет обводку Якорь на аверсе и реверсе - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (2)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг без года (1638-1639) года "Второй выпуск Бриот". Корона разделяет обводку. Якорь на аверсе и реверсе. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 390 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 3800 GBP. Торги состоялись 5 июня 2019.

Сохранность
Великобритания 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе DNW - 22 сентября 2021
ПродавецDNW
Дата22 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" на аукционе DNW - 6 июня 2019
ПродавецDNW
Дата6 июня 2019
СохранностьVF
Цена
4825 $
Цена в валюте аукциона 3800 GBP

Сколько стоит серебряная монета Карла I 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот", разновидность - корона разделяет обводку, якорь на аверсе и реверсе?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот", разновидность - корона разделяет обводку, якорь на аверсе и реверсе, составляет 4800 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот", вариант - корона разделяет обводку, якорь на аверсе и реверсе?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот", вариант - корона разделяет обводку, якорь на аверсе и реверсе, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот". Корона разделяет обводку, Якорь на аверсе и реверсе?

Для продажи 1 шиллинг без года (1638-1639) "Второй выпуск Бриот" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Карла IМонеты Великобритании 1638 годаВсе британские монетыбританские серебряные монетыбританские монеты номиналом 1 шиллингНумизматические аукционы