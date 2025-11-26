flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета". Есть обводка (Великобритания, Карл I)

Разновидность: Есть обводка

Аверс монеты - 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" Есть обводка - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" Есть обводка - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Numismatica Ars Classica

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр32 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1 шиллинг
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:820 USD
График аукционных продаж 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" Есть обводка - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (136)Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг без года (1625-1642) года "Четвёртый тип портрета". Есть обводка. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1245 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 11000 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе NOONANS - 12 ноября 2025
ПродавецNOONANS
Дата12 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
368 $
Цена в валюте аукциона 280 GBP
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Heritage - 25 сентября 2025
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Heritage - 25 сентября 2025
ПродавецHeritage
Дата25 сентября 2025
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 159 USD
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе TimeLine Auctions - 17 сентября 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата17 сентября 2025
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Roxbury’s - 26 марта 2025
ПродавецRoxbury’s
Дата26 марта 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Roxbury’s - 31 января 2025
ПродавецRoxbury’s
Дата31 января 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Stack's - 22 января 2025
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьVF30 PCGS
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Morton & Eden - 21 ноября 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата21 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе WAG - 3 ноября 2024
ПродавецWAG
Дата3 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 21 октября 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата21 октября 2024
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе CNG - 28 августа 2024
ПродавецCNG
Дата28 августа 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 мая 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата8 мая 2024
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Pesek Auctions - 27 марта 2024
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Pesek Auctions - 27 марта 2024
ПродавецPesek Auctions
Дата27 марта 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе St James’s - 3 февраля 2024
ПродавецSt James’s
Дата3 февраля 2024
СохранностьFR
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Stack's - 13 января 2024
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Stack's - 13 января 2024
ПродавецStack's
Дата13 января 2024
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 24 ноября 2023
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата24 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 24 ноября 2023
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата24 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе CNG - 4 октября 2023
ПродавецCNG
Дата4 октября 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе NOONANS - 3 октября 2023
ПродавецNOONANS
Дата3 октября 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 12 сентября 2023
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата12 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе CNG - 2 августа 2023
ПродавецCNG
Дата2 августа 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 5 июля 2023
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата5 июля 2023
СохранностьXF
Цена
Где купить?
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе St James’s - 4 декабря 2025
ПродавецSt James’s
Дата4 декабря 2025
СохранностьF
К аукциону
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе St James’s - 4 декабря 2025
ПродавецSt James’s
Дата4 декабря 2025
СохранностьVF
К аукциону
Великобритания 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе WAG - 7 декабря 2025
ПродавецWAG
Дата7 декабря 2025
СохранностьVF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Карла I 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", разновидность - есть обводка?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", разновидность - есть обводка, составляет 820 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", вариант - есть обводка?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", вариант - есть обводка, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета". Есть обводка?

Для продажи 1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
