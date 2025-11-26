flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 шиллинг без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета". Укороченный широкий бюст (Великобритания, Карл I)

Разновидность: Укороченный широкий бюст

Аверс монеты - 1 шиллинг без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" Укороченный широкий бюст - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 1 шиллинг без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" Укороченный широкий бюст - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр31 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1 шиллинг
  • Годбез года (1642-1649)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:910 USD
График аукционных продаж 1 шиллинг без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" Укороченный широкий бюст - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (41)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг без года (1642-1649) года "Седьмой тип портрета". Укороченный широкий бюст. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1085 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 4750 CHF. Торги состоялись 3 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 шиллинг без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" на аукционе NOONANS - 12 ноября 2025
ПродавецNOONANS
Дата12 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
342 $
Цена в валюте аукциона 260 GBP
Великобритания 1 шиллинг без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" на аукционе NOONANS - 12 ноября 2025
ПродавецNOONANS
Дата12 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
395 $
Цена в валюте аукциона 300 GBP
Великобритания 1 шиллинг без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" на аукционе CNG - 10 сентября 2025
ПродавецCNG
Дата10 сентября 2025
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьVF30 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 декабря 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата3 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" на аукционе Morton & Eden - 26 апреля 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата26 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" на аукционе Morton & Eden - 26 апреля 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата26 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" на аукционе St James’s - 19 октября 2023
ПродавецSt James’s
Дата19 октября 2023
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" на аукционе Sovereign Rarities - 26 сентября 2023
ПродавецSovereign Rarities
Дата26 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 12 сентября 2023
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата12 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" на аукционе NOONANS - 8 июня 2023
ПродавецNOONANS
Дата8 июня 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" на аукционе Spink - 5 июля 2022
ПродавецSpink
Дата5 июля 2022
СохранностьFR
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 10 марта 2022
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата10 марта 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" на аукционе Spink - 29 сентября 2021
ПродавецSpink
Дата29 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" на аукционе DNW - 22 сентября 2021
ПродавецDNW
Дата22 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" на аукционе DNW - 8 сентября 2021
ПродавецDNW
Дата8 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" на аукционе DNW - 8 сентября 2021
ПродавецDNW
Дата8 сентября 2021
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" на аукционе DNW - 7 июля 2021
ПродавецDNW
Дата7 июля 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" на аукционе DNW - 3 июня 2021
ПродавецDNW
Дата3 июня 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" на аукционе CNG - 23 сентября 2020
ПродавецCNG
Дата23 сентября 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" на аукционе DNW - 8 апреля 2020
ПродавецDNW
Дата8 апреля 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Карла I 1 шиллинг без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета", разновидность - укороченный широкий бюст?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 шиллинг без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета", разновидность - укороченный широкий бюст, составляет 910 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 шиллинг без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета", вариант - укороченный широкий бюст?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 шиллинг без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета", вариант - укороченный широкий бюст, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 шиллинг без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета". Укороченный широкий бюст?

Для продажи 1 шиллинг без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

