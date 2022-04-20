Пенни без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" (Великобритания, Карл I)
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес0,5 гр
- Диаметр14 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- НоминалПенни
- Годбез года (1642-1649)
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты пенни без года (1642-1649) года "Седьмой тип портрета". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 63518 проданному на аукционе Heritage Auctions за 336 USD. Торги состоялись 20 апреля 2022.
Сколько стоит серебряная монета Карла I пенни без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета"?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты пенни без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" составляет 130 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене пенни без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета"?
Информация о текущей стоимости британской монеты пенни без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету пенни без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета"?
Для продажи пенни без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.