ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Пенни без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - Пенни без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - Пенни без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Classical Numismatic Group

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес0,5 гр
  • Диаметр14 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • НоминалПенни
  • Годбез года (1642-1649)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты пенни без года (1642-1649) года "Седьмой тип портрета". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 63518 проданному на аукционе Heritage Auctions за 336 USD. Торги состоялись 20 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Пенни без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" на аукционе Heritage - 2 ноября 2023
ПродавецHeritage
Дата2 ноября 2023
СохранностьXF45 NGC
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 101 USD
ПродавецHeritage
Дата2 ноября 2023
СохранностьXF45 NGC
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 101 USD
Великобритания Пенни без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" на аукционе CNG - 14 июня 2023
ПродавецCNG
Дата14 июня 2023
СохранностьVF
Цена
ПродавецCNG
Дата14 июня 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания Пенни без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" на аукционе Heritage - 21 апреля 2022
ПродавецHeritage
Дата21 апреля 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
ПродавецHeritage
Дата21 апреля 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
Великобритания Пенни без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" на аукционе CNG - 21 апреля 2021
ПродавецCNG
Дата21 апреля 2021
СохранностьF
Цена
Великобритания Пенни без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" на аукционе CNG - 2 января 2019
ПродавецCNG
Дата2 января 2019
СохранностьVF
Цена
Великобритания Пенни без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" на аукционе Künker - 20 октября 2016
ПродавецKünker
Дата20 октября 2016
СохранностьXF
Цена
Великобритания Пенни без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" на аукционе Agora - 25 августа 2015
ПродавецAgora
Дата25 августа 2015
СохранностьVF
Цена
Великобритания Пенни без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" на аукционе Agora - 26 мая 2015
ПродавецAgora
Дата26 мая 2015
СохранностьVF
Цена
Великобритания Пенни без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" на аукционе CNG - 25 марта 2015
ПродавецCNG
Дата25 марта 2015
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Карла I пенни без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты пенни без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" составляет 130 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене пенни без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета"?

Информация о текущей стоимости британской монеты пенни без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету пенни без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета"?

Для продажи пенни без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

