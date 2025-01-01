flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Серебряные монеты Пенни Карла I - Великобритания

Пенни 1625

Роза
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1625-1642)Внутри обводка16без года (1625-1642)Без обводки010
Пенни 1625

Второй тип портрета
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1625-1642)Внутри обводка01без года (1625-1642)Без обводки04
Пенни 1625

Третий тип портрета
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1625-1642)Без обводки02без года (1625-1642)Обводка с одной стороны01
Пенни 1625

Четвёртый тип портрета
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1625-1642)"CR" разделён щитом. Без обводки04без года (1625-1642)Без "CR". Внутри обводка011без года (1625-1642)Без "CR". Без обводки319
Пенни 1625

Пятый тип портрета
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1625-1642)06
Пенни 1642

Седьмой тип портрета
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1642-1649)012
Пенни 1631

Первый выпуск Бриот
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1631-1632)028
