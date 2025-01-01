ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952
Серебряные монеты Пенни Карла I - Великобритания
Пенни 1625Роза
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажибез года (1625-1642)Внутри обводка16без года (1625-1642)Без обводки010
Пенни 1625Второй тип портрета
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажибез года (1625-1642)Внутри обводка01без года (1625-1642)Без обводки04
Пенни 1625Третий тип портрета
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажибез года (1625-1642)Без обводки02без года (1625-1642)Обводка с одной стороны01
Пенни 1625Четвёртый тип портрета
Пенни 1625Пятый тип портрета
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажибез года (1625-1642)06
Пенни 1642Седьмой тип портрета
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажибез года (1642-1649)012
Пенни 1631Первый выпуск Бриот
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажибез года (1631-1632)028
