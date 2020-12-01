flag
Пенни без года (1625-1642) "Второй тип портрета". Внутри обводка (Великобритания, Карл I)

Разновидность: Внутри обводка

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес0,5 гр
  • Диаметр14 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • НоминалПенни
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты пенни без года (1625-1642) года "Второй тип портрета". Внутри обводка. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 56 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 600 GBP. Торги состоялись 1 декабря 2020.

Сохранность
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе TimeLine Auctions - 10 сентября 2022
ПродавецTimeLine Auctions
Дата10 сентября 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Сколько стоит серебряная монета Карла I пенни без года (1625-1642) "Второй тип портрета", разновидность - внутри обводка?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты пенни без года (1625-1642) "Второй тип портрета", разновидность - внутри обводка, составляет 25 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене пенни без года (1625-1642) "Второй тип портрета", вариант - внутри обводка?

Информация о текущей стоимости британской монеты пенни без года (1625-1642) "Второй тип портрета", вариант - внутри обводка, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету пенни без года (1625-1642) "Второй тип портрета". Внутри обводка?

Для продажи пенни без года (1625-1642) "Второй тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

