Пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета". "CR" разделён щитом. Без обводки (Великобритания, Карл I)
Разновидность: "CR" разделён щитом. Без обводки
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес0,5 гр
- Диаметр14 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- НоминалПенни
- Годбез года (1625-1642)
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты пенни без года (1625-1642) года "Четвёртый тип портрета". "CR" разделён щитом. Без обводки. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1038 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 250 USD. Торги состоялись 15 октября 2025.
Сколько стоит серебряная монета Карла I пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", разновидность - "CR" разделён щитом, без обводки?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", разновидность - "CR" разделён щитом, без обводки, составляет 140 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", вариант - "CR" разделён щитом, без обводки?
Информация о текущей стоимости британской монеты пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", вариант - "CR" разделён щитом, без обводки, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета". "CR" разделён щитом, Без обводки?
Для продажи пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.