ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета". "CR" разделён щитом. Без обводки (Великобритания, Карл I)

Разновидность: "CR" разделён щитом. Без обводки

Аверс монеты - Пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" "CR" разделён щитом Без обводки - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - Пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" "CR" разделён щитом Без обводки - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес0,5 гр
  • Диаметр14 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • НоминалПенни
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты пенни без года (1625-1642) года "Четвёртый тип портрета". "CR" разделён щитом. Без обводки. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1038 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 250 USD. Торги состоялись 15 октября 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе CNG - 15 октября 2025
ПродавецCNG
Дата15 октября 2025
СохранностьVF
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 250 USD
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Künker - 20 октября 2016
ПродавецKünker
Дата20 октября 2016
СохранностьVF
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Davissons Ltd. - 20 июля 2016
ПродавецDavissons Ltd.
Дата20 июля 2016
СохранностьAU55 PCGS
Цена
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Teutoburger - 8 сентября 2012
ПродавецTeutoburger
Дата8 сентября 2012
СохранностьVF
Цена

Сколько стоит серебряная монета Карла I пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", разновидность - "CR" разделён щитом, без обводки?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", разновидность - "CR" разделён щитом, без обводки, составляет 140 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", вариант - "CR" разделён щитом, без обводки?

Информация о текущей стоимости британской монеты пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", вариант - "CR" разделён щитом, без обводки, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета". "CR" разделён щитом, Без обводки?

Для продажи пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

