Пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета". "CR" разделён щитом. Без обводки (Великобритания, Карл I)

Сколько стоит серебряная монета Карла I пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", разновидность - "CR" разделён щитом, без обводки? По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", разновидность - "CR" разделён щитом, без обводки, составляет 140 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", вариант - "CR" разделён щитом, без обводки? Информация о текущей стоимости британской монеты пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", вариант - "CR" разделён щитом, без обводки, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.