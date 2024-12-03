flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Пенни без года (1625-1642) "Роза". Без обводки (Великобритания, Карл I)

Разновидность: Без обводки

Аверс монеты - Пенни без года (1625-1642) "Роза" Без обводки - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - Пенни без года (1625-1642) "Роза" Без обводки - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Numismatica Ars Classica

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес0,54 гр
  • Диаметр13 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • НоминалПенни
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:230 USD
График аукционных продаж Пенни без года (1625-1642) "Роза" Без обводки - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (10)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты пенни без года (1625-1642) года "Роза". Без обводки. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1093 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 1100 CHF. Торги состоялись 3 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Роза" на аукционе Stack's - 22 января 2025
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Роза" на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьAU50 PCGS
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 80 USD
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Роза" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 декабря 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата3 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
1241 $
Цена в валюте аукциона 1100 CHF
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Роза" на аукционе CNG - 20 ноября 2024
ПродавецCNG
Дата20 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Роза" на аукционе Stack's - 16 января 2024
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Роза" на аукционе Stack's - 16 января 2024
ПродавецStack's
Дата16 января 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Роза" на аукционе CNG - 18 мая 2022
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Роза" на аукционе CNG - 18 мая 2022
ПродавецCNG
Дата18 мая 2022
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Роза" на аукционе Davissons Ltd. - 17 октября 2018
ПродавецDavissons Ltd.
Дата17 октября 2018
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Роза" на аукционе CNG - 25 июля 2018
ПродавецCNG
Дата25 июля 2018
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Роза" на аукционе Agora - 13 января 2015
ПродавецAgora
Дата13 января 2015
СохранностьVF
Цена
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Роза" на аукционе Heritage - 3 июля 2014
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Роза" на аукционе Heritage - 3 июля 2014
ПродавецHeritage
Дата3 июля 2014
СохранностьXF40 NGC
Цена
******
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Роза" на аукционе CNG - 14 июня 2006
ПродавецCNG
Дата14 июня 2006
СохранностьVF
Цена
******
Сколько стоит серебряная монета Карла I пенни без года (1625-1642) "Роза", разновидность - без обводки?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты пенни без года (1625-1642) "Роза", разновидность - без обводки, составляет 230 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене пенни без года (1625-1642) "Роза", вариант - без обводки?

Информация о текущей стоимости британской монеты пенни без года (1625-1642) "Роза", вариант - без обводки, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету пенни без года (1625-1642) "Роза". Без обводки?

Для продажи пенни без года (1625-1642) "Роза" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

