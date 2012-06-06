Пенни без года (1625-1642) "Роза". Внутри обводка (Великобритания, Карл I)
Разновидность: Внутри обводка
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес0,54 гр
- Диаметр13 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- НоминалПенни
- Годбез года (1625-1642)
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты пенни без года (1625-1642) года "Роза". Внутри обводка. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 319 проданному на аукционе Spink за 110 GBP. Торги состоялись 17 декабря 2024.
Сколько стоит серебряная монета Карла I пенни без года (1625-1642) "Роза", разновидность - внутри обводка?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты пенни без года (1625-1642) "Роза", разновидность - внутри обводка, составляет 100 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене пенни без года (1625-1642) "Роза", вариант - внутри обводка?
Информация о текущей стоимости британской монеты пенни без года (1625-1642) "Роза", вариант - внутри обводка, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету пенни без года (1625-1642) "Роза". Внутри обводка?
Для продажи пенни без года (1625-1642) "Роза" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.