flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Пенни без года (1625-1642) "Роза". Внутри обводка (Великобритания, Карл I)

Разновидность: Внутри обводка

Аверс монеты - Пенни без года (1625-1642) "Роза" Внутри обводка - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - Пенни без года (1625-1642) "Роза" Внутри обводка - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес0,54 гр
  • Диаметр13 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • НоминалПенни
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
Цены на аукционах (5)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты пенни без года (1625-1642) года "Роза". Внутри обводка. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 319 проданному на аукционе Spink за 110 GBP. Торги состоялись 17 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Роза" на аукционе CNG - 12 июня 2024
ПродавецCNG
Дата12 июня 2024
СохранностьVF
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 100 USD
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Роза" на аукционе Stack's - 19 января 2023
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Роза" на аукционе Stack's - 19 января 2023
ПродавецStack's
Дата19 января 2023
СохранностьAU50 NGC
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Роза" на аукционе NOONANS - 14 июля 2022
ПродавецNOONANS
Дата14 июля 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Роза" на аукционе CNG - 21 апреля 2021
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Роза" на аукционе CNG - 21 апреля 2021
ПродавецCNG
Дата21 апреля 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Роза" на аукционе CNG - 6 июня 2012
ПродавецCNG
Дата6 июня 2012
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Роза" на аукционе TimeLine Auctions - 11 декабря 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата11 декабря 2025
СохранностьF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Карла I пенни без года (1625-1642) "Роза", разновидность - внутри обводка?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты пенни без года (1625-1642) "Роза", разновидность - внутри обводка, составляет 100 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене пенни без года (1625-1642) "Роза", вариант - внутри обводка?

Информация о текущей стоимости британской монеты пенни без года (1625-1642) "Роза", вариант - внутри обводка, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету пенни без года (1625-1642) "Роза". Внутри обводка?

Для продажи пенни без года (1625-1642) "Роза" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Карла IМонеты Великобритании 1625 годаВсе британские монетыбританские серебряные монетыбританские монеты номиналом ПенниНумизматические аукционы