Пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета". Без "CR". Внутри обводка (Великобритания, Карл I)
Разновидность: Без "CR". Внутри обводка
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес0,5 гр
- Диаметр14 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- НоминалПенни
- Годбез года (1625-1642)
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты пенни без года (1625-1642) года "Четвёртый тип портрета". Без "CR". Внутри обводка. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 209 проданному на аукционе Davissons Ltd. за 360 USD. Торги состоялись 28 ноября 2012.
Сколько стоит серебряная монета Карла I пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", разновидность - без "CR", внутри обводка?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", разновидность - без "CR", внутри обводка, составляет 180 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", вариант - без "CR", внутри обводка?
Информация о текущей стоимости британской монеты пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", вариант - без "CR", внутри обводка, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета". Без "CR", Внутри обводка?
Для продажи пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.