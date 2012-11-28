flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета". Без "CR". Внутри обводка (Великобритания, Карл I)

Разновидность: Без "CR". Внутри обводка

Аверс монеты - Пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" Без "CR" Внутри обводка - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - Пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" Без "CR" Внутри обводка - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес0,5 гр
  • Диаметр14 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • НоминалПенни
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:180 USD
График аукционных продаж Пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" Без "CR" Внутри обводка - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (11)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты пенни без года (1625-1642) года "Четвёртый тип портрета". Без "CR". Внутри обводка. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 209 проданному на аукционе Davissons Ltd. за 360 USD. Торги состоялись 28 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Davissons Ltd. - 17 мая 2023
ПродавецDavissons Ltd.
Дата17 мая 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Heritage - 13 апреля 2023
ПродавецHeritage
Дата13 апреля 2023
СохранностьMS61 NGC
Цена
288 $
Цена в валюте аукциона 288 USD
ПродавецHeritage
Дата13 апреля 2023
СохранностьMS61 NGC
Цена
288 $
Цена в валюте аукциона 288 USD
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Stack's - 16 ноября 2020
ПродавецStack's
Дата16 ноября 2020
СохранностьUNC
Цена
******
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе CNG - 7 сентября 2016
ПродавецCNG
Дата7 сентября 2016
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе CNG - 20 апреля 2016
ПродавецCNG
Дата20 апреля 2016
СохранностьVF30 NGC
Цена
******
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Gärtner - 24 октября 2015
ПродавецGärtner
Дата24 октября 2015
СохранностьVF
Цена
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Davissons Ltd. - 17 июня 2014
ПродавецDavissons Ltd.
Дата17 июня 2014
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Heritage - 29 мая 2014
ПродавецHeritage
Дата29 мая 2014
СохранностьVF30 NGC
Цена
******
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Davissons Ltd. - 28 ноября 2012
ПродавецDavissons Ltd.
Дата28 ноября 2012
СохранностьXF
Цена
******
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе CNG - 24 мая 2006
ПродавецCNG
Дата24 мая 2006
СохранностьVF
Цена
******
Сколько стоит серебряная монета Карла I пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", разновидность - без "CR", внутри обводка?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", разновидность - без "CR", внутри обводка, составляет 180 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", вариант - без "CR", внутри обводка?

Информация о текущей стоимости британской монеты пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", вариант - без "CR", внутри обводка, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета". Без "CR", Внутри обводка?

Для продажи пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

