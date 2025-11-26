Пенни без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" (Великобритания, Карл I)
Фотография: Morton & Eden Ltd
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес0,5 гр
- Диаметр14 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- НоминалПенни
- Годбез года (1631-1632)
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты пенни без года (1631-1632) года "Первый выпуск Бриот". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 65366 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1860 USD. Торги состоялись 30 декабря 2020.
Сколько стоит серебряная монета Карла I пенни без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот"?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты пенни без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" составляет 430 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене пенни без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот"?
Информация о текущей стоимости британской монеты пенни без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету пенни без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот"?
Для продажи пенни без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.