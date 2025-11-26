flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Пенни без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - Пенни без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - Пенни без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Morton & Eden Ltd

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес0,5 гр
  • Диаметр14 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • НоминалПенни
  • Годбез года (1631-1632)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты пенни без года (1631-1632) года "Первый выпуск Бриот". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 65366 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1860 USD. Торги состоялись 30 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Пенни без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе Stack's - 22 января 2025
Великобритания Пенни без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьMS61 PCGS
Цена
340 $
Цена в валюте аукциона 340 USD
Великобритания Пенни без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе Stack's - 22 января 2025
Великобритания Пенни без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
320 $
Цена в валюте аукциона 320 USD
Великобритания Пенни без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе Morton & Eden - 21 ноября 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата21 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе Pegasus Auctions - 30 июня 2024
ПродавецPegasus Auctions
Дата30 июня 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Великобритания Пенни без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе CNG - 12 июня 2024
ПродавецCNG
Дата12 июня 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе NOONANS - 15 ноября 2023
ПродавецNOONANS
Дата15 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе NOONANS - 19 июля 2023
ПродавецNOONANS
Дата19 июля 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе NOONANS - 19 июля 2023
ПродавецNOONANS
Дата19 июля 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе CNG - 18 мая 2022
Великобритания Пенни без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе CNG - 18 мая 2022
ПродавецCNG
Дата18 мая 2022
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе DNW - 22 сентября 2021
ПродавецDNW
Дата22 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе CNG - 21 апреля 2021
Великобритания Пенни без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе CNG - 21 апреля 2021
ПродавецCNG
Дата21 апреля 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе Heritage - 31 декабря 2020
Великобритания Пенни без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе Heritage - 31 декабря 2020
ПродавецHeritage
Дата31 декабря 2020
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе DNW - 3 декабря 2018
ПродавецDNW
Дата3 декабря 2018
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе Spink - 25 сентября 2018
ПродавецSpink
Дата25 сентября 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе Baldwin's of St. James's - 15 мая 2017
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата15 мая 2017
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе Spink - 28 марта 2017
ПродавецSpink
Дата28 марта 2017
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе Künker - 20 октября 2016
ПродавецKünker
Дата20 октября 2016
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе Spink - 24 июня 2016
ПродавецSpink
Дата24 июня 2016
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе DNW - 12 ноября 2015
ПродавецDNW
Дата12 ноября 2015
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 5 мая 2015
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата5 мая 2015
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Карла I пенни без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты пенни без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" составляет 430 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене пенни без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот"?

Информация о текущей стоимости британской монеты пенни без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету пенни без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот"?

Для продажи пенни без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Карла IМонеты Великобритании 1631 годаВсе британские монетыбританские серебряные монетыбританские монеты номиналом ПенниНумизматические аукционы