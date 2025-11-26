Пенни без года (1625-1642) "Третий тип портрета". Обводка с одной стороны (Великобритания, Карл I)
Разновидность: Обводка с одной стороны
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес0,46 гр
- Диаметр14 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- НоминалПенни
- Годбез года (1625-1642)
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты пенни без года (1625-1642) года "Третий тип портрета". Обводка с одной стороны. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 99 проданному на аукционе Davissons Ltd. за 180 USD. Торги состоялись 24 апреля 2019.
Сколько стоит серебряная монета Карла I пенни без года (1625-1642) "Третий тип портрета", разновидность - обводка с одной стороны?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты пенни без года (1625-1642) "Третий тип портрета", разновидность - обводка с одной стороны, составляет 180 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене пенни без года (1625-1642) "Третий тип портрета", вариант - обводка с одной стороны?
Информация о текущей стоимости британской монеты пенни без года (1625-1642) "Третий тип портрета", вариант - обводка с одной стороны, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету пенни без года (1625-1642) "Третий тип портрета". Обводка с одной стороны?
Для продажи пенни без года (1625-1642) "Третий тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.