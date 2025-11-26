flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Пенни без года (1625-1642) "Второй тип портрета". Без обводки (Великобритания, Карл I)

Разновидность: Без обводки

Аверс монеты - Пенни без года (1625-1642) "Второй тип портрета" Без обводки - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - Пенни без года (1625-1642) "Второй тип портрета" Без обводки - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес0,5 гр
  • Диаметр14 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • НоминалПенни
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:120 USD
График аукционных продаж Пенни без года (1625-1642) "Второй тип портрета" Без обводки - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (4)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты пенни без года (1625-1642) года "Второй тип портрета". Без обводки. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 618 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 1300 GBP. Торги состоялись 3 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьXF45 PCGS
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьXF45 PCGS
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 160 USD
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе CNG - 27 сентября 2017
ПродавецCNG
Дата27 сентября 2017
СохранностьXF
Цена
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе Künker - 20 октября 2016
ПродавецKünker
Дата20 октября 2016
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Карла I пенни без года (1625-1642) "Второй тип портрета", разновидность - без обводки?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты пенни без года (1625-1642) "Второй тип портрета", разновидность - без обводки, составляет 120 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене пенни без года (1625-1642) "Второй тип портрета", вариант - без обводки?

Информация о текущей стоимости британской монеты пенни без года (1625-1642) "Второй тип портрета", вариант - без обводки, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету пенни без года (1625-1642) "Второй тип портрета". Без обводки?

Для продажи пенни без года (1625-1642) "Второй тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

