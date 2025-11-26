flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Пенни без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - Пенни без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - Пенни без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Classical Numismatic Group

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес0,5 гр
  • Диаметр14 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • НоминалПенни
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты пенни без года (1625-1642) года "Пятый тип портрета". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 2232 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 110 GBP. Торги состоялись 8 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе Stack's - 22 января 2025
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьAU50 PCGS
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 10 марта 2022
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата10 марта 2022
СохранностьVF
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 50 GBP
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе Davissons Ltd. - 29 сентября 2021
ПродавецDavissons Ltd.
Дата29 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе Davissons Ltd. - 28 августа 2019
ПродавецDavissons Ltd.
Дата28 августа 2019
СохранностьVF
Цена
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе Heritage Eur - 24 мая 2014
ПродавецHeritage Eur
Дата24 мая 2014
СохранностьF
Цена
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе CNG - 23 мая 2012
ПродавецCNG
Дата23 мая 2012
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Карла I пенни без года (1625-1642) "Пятый тип портрета"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты пенни без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" составляет 70 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене пенни без года (1625-1642) "Пятый тип портрета"?

Информация о текущей стоимости британской монеты пенни без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету пенни без года (1625-1642) "Пятый тип портрета"?

Для продажи пенни без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

