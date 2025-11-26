Пенни без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" (Великобритания, Карл I)
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес0,5 гр
- Диаметр14 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- НоминалПенни
- Годбез года (1625-1642)
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты пенни без года (1625-1642) года "Пятый тип портрета". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 2232 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 110 GBP. Торги состоялись 8 мая 2013.
Сколько стоит серебряная монета Карла I пенни без года (1625-1642) "Пятый тип портрета"?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты пенни без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" составляет 70 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене пенни без года (1625-1642) "Пятый тип портрета"?
Информация о текущей стоимости британской монеты пенни без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету пенни без года (1625-1642) "Пятый тип портрета"?
Для продажи пенни без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.