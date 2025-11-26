flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета". Без "CR". Без обводки (Великобритания, Карл I)

Разновидность: Без "CR". Без обводки

Аверс монеты - Пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" Без "CR" Без обводки - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - Пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" Без "CR" Без обводки - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Roxbury’s Auction House

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес0,5 гр
  • Диаметр14 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • НоминалПенни
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:140 USD
График аукционных продаж Пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" Без "CR" Без обводки - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (16)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты пенни без года (1625-1642) года "Четвёртый тип портрета". Без "CR". Без обводки. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 25050 проданному на аукционе Heritage Auctions за 408 USD. Торги состоялись 22 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Roxbury’s - 31 января 2025
ПродавецRoxbury’s
Дата31 января 2025
СохранностьF
Цена
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Stack's - 22 января 2025
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьAU55 PCGS
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 80 USD
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Stack's - 22 января 2025
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьXF40 PCGS
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 100 USD
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Stack's - 12 сентября 2024
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Stack's - 12 сентября 2024
ПродавецStack's
Дата12 сентября 2024
СохранностьXF45 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе CNG - 12 июня 2024
ПродавецCNG
Дата12 июня 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Roxbury’s - 22 марта 2024
ПродавецRoxbury’s
Дата22 марта 2024
СохранностьVG
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Heritage - 23 октября 2023
ПродавецHeritage
Дата23 октября 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Heritage - 23 октября 2023
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Heritage - 23 октября 2023
ПродавецHeritage
Дата23 октября 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Davissons Ltd. - 17 мая 2023
ПродавецDavissons Ltd.
Дата17 мая 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе CNG - 21 апреля 2021
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе CNG - 21 апреля 2021
ПродавецCNG
Дата21 апреля 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 21 ноября 2019
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата21 ноября 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Davissons Ltd. - 28 августа 2019
ПродавецDavissons Ltd.
Дата28 августа 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе CNG - 26 сентября 2018
ПродавецCNG
Дата26 сентября 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Künker - 20 октября 2016
ПродавецKünker
Дата20 октября 2016
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе CNG - 25 июля 2012
ПродавецCNG
Дата25 июля 2012
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе CNG - 23 мая 2012
ПродавецCNG
Дата23 мая 2012
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Leu - 15 декабря 2025
ПродавецLeu
Дата15 декабря 2025
СохранностьVF
К аукциону
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Leu - 15 декабря 2025
ПродавецLeu
Дата15 декабря 2025
СохранностьVF
К аукциону
Великобритания Пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Leu - 15 декабря 2025
ПродавецLeu
Дата15 декабря 2025
СохранностьVF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Карла I пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", разновидность - без "CR", без обводки?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", разновидность - без "CR", без обводки, составляет 140 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", вариант - без "CR", без обводки?

Информация о текущей стоимости британской монеты пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", вариант - без "CR", без обводки, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета". Без "CR", Без обводки?

Для продажи пенни без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Карла IМонеты Великобритании 1625 годаВсе британские монетыбританские серебряные монетыбританские монеты номиналом ПенниНумизматические аукционы