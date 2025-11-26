flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1/2 пенни без года (1625-1649) "Роза" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 1/2 пенни без года (1625-1649) "Роза" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 1/2 пенни без года (1625-1649) "Роза" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес0,27 гр
  • Диаметр10 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1/2 пенни
  • Годбез года (1625-1649)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:130 USD
График аукционных продаж 1/2 пенни без года (1625-1649) "Роза" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни без года (1625-1649) года "Роза". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 83 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 600 GBP. Торги состоялись 19 ноября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1/2 пенни без года (1625-1649) "Роза" на аукционе CNG - 10 сентября 2025
ПродавецCNG
Дата10 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Великобритания 1/2 пенни без года (1625-1649) "Роза" на аукционе Stack's - 2 сентября 2025
Великобритания 1/2 пенни без года (1625-1649) "Роза" на аукционе Stack's - 2 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата2 сентября 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 200 USD
Великобритания 1/2 пенни без года (1625-1649) "Роза" на аукционе TimeLine Auctions - 11 июня 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата11 июня 2025
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни без года (1625-1649) "Роза" на аукционе CNG - 30 апреля 2025
ПродавецCNG
Дата30 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни без года (1625-1649) "Роза" на аукционе Heritage - 10 февраля 2025
ПродавецHeritage
Дата10 февраля 2025
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни без года (1625-1649) "Роза" на аукционе Heritage - 10 февраля 2025
Великобритания 1/2 пенни без года (1625-1649) "Роза" на аукционе Heritage - 10 февраля 2025
ПродавецHeritage
Дата10 февраля 2025
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни без года (1625-1649) "Роза" на аукционе Stack's - 22 января 2025
Великобритания 1/2 пенни без года (1625-1649) "Роза" на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьXF45 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни без года (1625-1649) "Роза" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни без года (1625-1649) "Роза" на аукционе CNG - 4 декабря 2024
ПродавецCNG
Дата4 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни без года (1625-1649) "Роза" на аукционе Heritage - 23 мая 2024
ПродавецHeritage
Дата23 мая 2024
СохранностьXF40 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни без года (1625-1649) "Роза" на аукционе Heritage - 23 мая 2024
Великобритания 1/2 пенни без года (1625-1649) "Роза" на аукционе Heritage - 23 мая 2024
ПродавецHeritage
Дата23 мая 2024
СохранностьXF40 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни без года (1625-1649) "Роза" на аукционе TimeLine Auctions - 9 марта 2024
ПродавецTimeLine Auctions
Дата9 марта 2024
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни без года (1625-1649) "Роза" на аукционе TimeLine Auctions - 9 декабря 2023
ПродавецTimeLine Auctions
Дата9 декабря 2023
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни без года (1625-1649) "Роза" на аукционе TimeLine Auctions - 9 сентября 2023
ПродавецTimeLine Auctions
Дата9 сентября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни без года (1625-1649) "Роза" на аукционе TimeLine Auctions - 9 сентября 2023
ПродавецTimeLine Auctions
Дата9 сентября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни без года (1625-1649) "Роза" на аукционе TimeLine Auctions - 25 февраля 2023
ПродавецTimeLine Auctions
Дата25 февраля 2023
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни без года (1625-1649) "Роза" на аукционе BAC - 5 октября 2022
ПродавецBAC
Дата5 октября 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни без года (1625-1649) "Роза" на аукционе Heritage - 1 сентября 2022
Великобритания 1/2 пенни без года (1625-1649) "Роза" на аукционе Heritage - 1 сентября 2022
ПродавецHeritage
Дата1 сентября 2022
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни без года (1625-1649) "Роза" на аукционе BAC - 11 мая 2022
ПродавецBAC
Дата11 мая 2022
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 пенни без года (1625-1649) "Роза" на аукционе CNG - 11 марта 2022
Великобритания 1/2 пенни без года (1625-1649) "Роза" на аукционе CNG - 11 марта 2022
ПродавецCNG
Дата11 марта 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни без года (1625-1649) "Роза" на аукционе Heritage - 20 января 2022
ПродавецHeritage
Дата20 января 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Карла I 1/2 пенни без года (1625-1649) "Роза"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1/2 пенни без года (1625-1649) "Роза" составляет 130 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 пенни без года (1625-1649) "Роза"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 пенни без года (1625-1649) "Роза" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 пенни без года (1625-1649) "Роза"?

Для продажи 1/2 пенни без года (1625-1649) "Роза" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Карла IМонеты Великобритании 1625 годаВсе британские монетыбританские серебряные монетыбританские монеты номиналом 1/2 пенниНумизматические аукционы