1/2 пенни без года (1625-1649) "Роза" (Великобритания, Карл I)
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес0,27 гр
- Диаметр10 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- Номинал1/2 пенни
- Годбез года (1625-1649)
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни без года (1625-1649) года "Роза". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 83 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 600 GBP. Торги состоялись 19 ноября 2024.
Сколько стоит серебряная монета Карла I 1/2 пенни без года (1625-1649) "Роза"?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1/2 пенни без года (1625-1649) "Роза" составляет 130 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 пенни без года (1625-1649) "Роза"?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 пенни без года (1625-1649) "Роза" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1/2 пенни без года (1625-1649) "Роза"?
Для продажи 1/2 пенни без года (1625-1649) "Роза" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.