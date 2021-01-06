Фартинг без года (1625-1649) (Великобритания, Карл I)
Фотография: TimeLine Auctions
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес0,5 гр
- Диаметр17 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- НоминалФартинг
- Годбез года (1625-1649)
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты фартинг без года (1625-1649) года. Это медная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 2395 проданному на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd за 1200 AUD. Торги состоялись 25 июля 2023.
Сколько стоит медная монета Карла I фартинг без года (1625-1649)?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость медной монеты фартинг без года (1625-1649) составляет 90 USD. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене фартинг без года (1625-1649)?
Информация о текущей стоимости британской монеты фартинг без года (1625-1649) основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету фартинг без года (1625-1649)?
Для продажи фартинг без года (1625-1649) мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.