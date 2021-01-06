flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Фартинг без года (1625-1649) (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - Фартинг без года (1625-1649) - цена монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - Фартинг без года (1625-1649) - цена монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: TimeLine Auctions

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес0,5 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • НоминалФартинг
  • Годбез года (1625-1649)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:90 USD
График аукционных продаж Фартинг без года (1625-1649) - цена монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (43)Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты фартинг без года (1625-1649) года. Это медная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 2395 проданному на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd за 1200 AUD. Торги состоялись 25 июля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) на аукционе Davissons Ltd. - 23 июля 2025
ПродавецDavissons Ltd.
Дата23 июля 2025
СохранностьXF
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 180 USD
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) на аукционе CNG - 2 июля 2025
ПродавецCNG
Дата2 июля 2025
СохранностьXF
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 130 USD
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) на аукционе TimeLine Auctions - 11 июня 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата11 июня 2025
СохранностьF
Цена
******
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) на аукционе TimeLine Auctions - 9 марта 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата9 марта 2025
СохранностьF
Цена
******
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) на аукционе TimeLine Auctions - 9 марта 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата9 марта 2025
СохранностьF
Цена
******
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) на аукционе TimeLine Auctions - 9 марта 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата9 марта 2025
СохранностьF
Цена
******
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) на аукционе Heritage - 7 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата7 ноября 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) на аукционе Heritage - 7 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата7 ноября 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) на аукционе NOONANS - 2 февраля 2023
ПродавецNOONANS
Дата2 февраля 2023
СохранностьXF
Цена
******
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) на аукционе Spink - 13 декабря 2022
ПродавецSpink
Дата13 декабря 2022
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) на аукционе TimeLine Auctions - 10 сентября 2022
ПродавецTimeLine Auctions
Дата10 сентября 2022
СохранностьНет оценки
Цена
******
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 29 июля 2022
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата29 июля 2022
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) на аукционе CNG - 11 марта 2022
ПродавецCNG
Дата11 марта 2022
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) на аукционе Heritage - 10 февраля 2022
ПродавецHeritage
Дата10 февраля 2022
СохранностьMS62 BN NGC
Цена
******
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) на аукционе Heritage - 10 февраля 2022
ПродавецHeritage
Дата10 февраля 2022
СохранностьMS62 BN NGC
Цена
******
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) на аукционе Davissons Ltd. - 12 мая 2021
ПродавецDavissons Ltd.
Дата12 мая 2021
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) на аукционе Spink - 29 апреля 2021
ПродавецSpink
Дата29 апреля 2021
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) на аукционе CNG - 21 апреля 2021
ПродавецCNG
Дата21 апреля 2021
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) на аукционе CNG - 21 апреля 2021
ПродавецCNG
Дата21 апреля 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) на аукционе Davissons Ltd. - 6 января 2021
ПродавецDavissons Ltd.
Дата6 января 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) на аукционе Davissons Ltd. - 6 января 2021
ПродавецDavissons Ltd.
Дата6 января 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) на аукционе TimeLine Auctions - 11 декабря 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата11 декабря 2025
СохранностьF
К аукциону

Сколько стоит медная монета Карла I фартинг без года (1625-1649)?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость медной монеты фартинг без года (1625-1649) составляет 90 USD. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене фартинг без года (1625-1649)?

Информация о текущей стоимости британской монеты фартинг без года (1625-1649) основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету фартинг без года (1625-1649)?

Для продажи фартинг без года (1625-1649) мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

