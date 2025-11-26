flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1649) "Шестой бюст" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1649) "Шестой бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1649) "Шестой бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес4,5 гр
  • Чистого золота (0,1327 oz) 4,1265 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал2 кроны (Двойная крона)
  • Годбез года (1625-1649)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:1600 USD
График аукционных продаж 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1649) "Шестой бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1649) года "Шестой бюст". Это золотая монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1616 проданному на аукционе SINCONA AG за 3800 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1649) "Шестой бюст" на аукционе SINCONA - 15 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2023
СохранностьAU55 NGC
Цена
2449 $
Цена в валюте аукциона 2200 CHF
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1649) "Шестой бюст" на аукционе SINCONA - 15 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
4230 $
Цена в валюте аукциона 3800 CHF
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1649) "Шестой бюст" на аукционе NOONANS - 5 апреля 2023
ПродавецNOONANS
Дата5 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1649) "Шестой бюст" на аукционе DNW - 9 марта 2022
ПродавецDNW
Дата9 марта 2022
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1649) "Шестой бюст" на аукционе SINCONA - 21 ноября 2021
ПродавецSINCONA
Дата21 ноября 2021
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1649) "Шестой бюст" на аукционе SINCONA - 21 ноября 2021
ПродавецSINCONA
Дата21 ноября 2021
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1649) "Шестой бюст" на аукционе Stack's - 18 августа 2021
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1649) "Шестой бюст" на аукционе Stack's - 18 августа 2021
ПродавецStack's
Дата18 августа 2021
СохранностьXF40 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1649) "Шестой бюст" на аукционе DNW - 19 сентября 2019
ПродавецDNW
Дата19 сентября 2019
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1649) "Шестой бюст" на аукционе CNG - 12 сентября 2018
ПродавецCNG
Дата12 сентября 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1649) "Шестой бюст" на аукционе Heritage - 11 сентября 2018
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1649) "Шестой бюст" на аукционе Heritage - 11 сентября 2018
ПродавецHeritage
Дата11 сентября 2018
СохранностьXF40 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1649) "Шестой бюст" на аукционе London Coins - 4 декабря 2017
ПродавецLondon Coins
Дата4 декабря 2017
СохранностьF
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1649) "Шестой бюст" на аукционе Baldwin's of St. James's - 21 сентября 2017
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата21 сентября 2017
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1649) "Шестой бюст" на аукционе Baldwin's of St. James's - 21 сентября 2017
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата21 сентября 2017
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1649) "Шестой бюст" на аукционе DNW - 15 сентября 2017
ПродавецDNW
Дата15 сентября 2017
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1649) "Шестой бюст" на аукционе DNW - 9 июня 2016
ПродавецDNW
Дата9 июня 2016
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1649) "Шестой бюст" на аукционе DNW - 9 июня 2016
ПродавецDNW
Дата9 июня 2016
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1649) "Шестой бюст" на аукционе Spink - 2 декабря 2013
ПродавецSpink
Дата2 декабря 2013
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1649) "Шестой бюст" на аукционе Stack's - 16 августа 2013
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1649) "Шестой бюст" на аукционе Stack's - 16 августа 2013
ПродавецStack's
Дата16 августа 2013
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1649) "Шестой бюст" на аукционе CNG - 23 мая 2012
ПродавецCNG
Дата23 мая 2012
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1649) "Шестой бюст" на аукционе Heritage - 1 мая 2012
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1649) "Шестой бюст" на аукционе Heritage - 1 мая 2012
ПродавецHeritage
Дата1 мая 2012
СохранностьXF40 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1649) "Шестой бюст" на аукционе Spink - 28 марта 2012
ПродавецSpink
Дата28 марта 2012
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Карла I 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1649) "Шестой бюст"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1649) "Шестой бюст" составляет 1600 USD. В монете содержится 4,1265 гр чистого золота, поэтому ниже 553,5 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1649) "Шестой бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1649) "Шестой бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1649) "Шестой бюст"?

Для продажи 2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1649) "Шестой бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Карла IМонеты Великобритании 1625 годаВсе британские монетыбританские золотые монетыбританские монеты номиналом 2 кроны (Двойная крона)Нумизматические аукционы