ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Золотые монеты 2 кроны (Двойная крона) Карла I - Великобритания

2 кроны (Двойная крона) 1625

Первый бюст
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1625-1642)053
2 кроны (Двойная крона) 1625

Второй бюст
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1625-1642)046без года (1625-1642)Бюст разделяет легенду010
2 кроны (Двойная крона) 1625

Третий бюст
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1625-1642)016
2 кроны (Двойная крона) 1625

Четвёртый бюст
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1625-1642)053
2 кроны (Двойная крона) 1625

Пятый бюст
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1625-1642)03
2 кроны (Двойная крона) 1625

Шестой бюст
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1625-1649)021
2 кроны (Двойная крона) 1631

Монеты Бриот
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1631-1639)019
