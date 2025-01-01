ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952
Золотые монеты 2 кроны (Двойная крона) Карла I - Великобритания
2 кроны (Двойная крона) 1625Первый бюст
2 кроны (Двойная крона) 1625Второй бюст
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажибез года (1625-1642)046без года (1625-1642)Бюст разделяет легенду010
2 кроны (Двойная крона) 1625Третий бюст
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажибез года (1625-1642)016
2 кроны (Двойная крона) 1625Четвёртый бюст
2 кроны (Двойная крона) 1625Пятый бюст
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажибез года (1625-1642)03
2 кроны (Двойная крона) 1625Шестой бюст
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажибез года (1625-1649)021
2 кроны (Двойная крона) 1631Монеты Бриот
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажибез года (1631-1639)019
